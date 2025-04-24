國民黨426上凱道真的影響到統測考生　考場學校、技專測驗中心發公告

▲國民黨426上凱道，校方提醒統測考生提早出門。（圖／郭昱晴國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨4月26日將在凱道舉行集會，也將號召動員，民進黨立

委郭昱晴日前發文抨擊此舉影響當天參加統測的學生和家長。藍營則痛批是造謠，並指出凱道附近根本沒有考場。而近日有考場已發出通知，指統測當日凱道有政黨集會活動，將進行交通管制，活動範圍鄰近台北商業大學考場，在該考場應考的學生「務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段。」郭昱晴23日則表示，不知道一直自我感覺良好、罵我草包的這幫人，要不要去看看考生的真實反應？

由於多個地方黨部、青年軍因涉及偽造文書、幽靈連署，遭到檢調搜索、約談，國民黨發起426凱道遊行活動要「戰獨裁」。但當日為統測考試日，也被質疑將影響考生。

近日考場、技專測驗中心已發出通知，提醒學生4月26日參與統測時，因為凱道有政黨集會活動，將從4月25日晚上8時至4月27日上午6時進行交段，因活動範圍鄰近台北商業大學考場，在該考場應考的學生「務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段。」

對此，郭昱晴表示，上禮拜她PO文提醒大家4月26日，27日有統測，然後國民黨那位索鳥照片哥（指國民黨發言人凌濤）跟側翼粉專，鋪天蓋地的帶風向來攻擊，許多人更用激烈的文字進行人身攻擊，現在相關考場和技專測驗中心已發出公告，提醒考生避開426活動周邊注意交通。

郭昱晴質疑，不知道一直自我感覺良好、罵我草包的這幫人，要不要去看看考生的真實反應？郭也表示，還是提醒大家4月26日、27日兩天，一定要注意當天交通管制狀況，因為藍白都表明會動員，光大型遊覽車就足以讓附近交通大打結了，為統測考生加油。



