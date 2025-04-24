　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

426凱道集會「學校發通知」考生反應曝！郭昱晴開酸了：看看

▲419反統戰大遊行，立委郭昱晴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委郭昱晴。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民進黨立委郭昱晴日前發文，質疑國民黨將於4月26日舉辦凱道集會，可能會影響統測考生，卻遭藍營猛烈批評「亂帶風向」。但她24日再度發文反擊，直指已有學校考場主動發出提醒，請學生避開交管路段，「罵我草包的這幫人，要不要去看看考生的真實反應？」

郭昱晴在臉書貼出截圖，只見有學校教務處發通知，「4/26（星期六）統測考試，當日因路段管制，請轉知學生提早出門，當日於總統府前凱達格蘭大道路段，有政黨集會活動，路段管制時間為4月25日（五）20時起至4月27 日（日）6時止。因活動範圍鄰近臺北（二）考區國立臺北商業大學考場，提醒於本考場應考之考生，前往考場務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭昱晴還貼出Threads截圖，只見似乎有統測生抱怨「真的傻眼，統測還搞這些有的沒的」，語氣相當無奈。

郭昱晴指出，她上周就有發文提醒426、427有統測，結果卻被藍營支持者以「鋪天蓋地」的方式帶風向攻擊，「許多人更用激烈的文字對我進行人身攻擊。」

看到相關考場和技專測驗中心已發出公告，她先是提醒考生避開426活動周邊注意交通，接著直嘆「不知道一直自我感覺良好、罵我草包的這幫人，要不要去看看考生的真實反應？」最後她示警，「在我po文底下進行人身攻擊的，我會一一拍照截圖喔！晚上十點前自刪留言或道歉二擇一。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關稅應對930億！　挹注台電1000億、健保200億
喪屍逆撞康橋車隊　22年黑歷史曝光
快訊／鄭文燦有串供逃亡之虞！　延長限制出境出海8月
馬斯克與美財長白宮大吵爆粗口　川普、義總理都聽到了
明、後天雨區擴大增強！　下周又有鋒面
三重男滑板車騎路中被叭！　不爽狂揍汽車駕駛
快訊／羅時豐兒幫友「爆打情敵」　判決出爐
快訊／ChatGPT大當機！　內容生成停擺
快訊／勇士大危機！　「士官長」驚悚重摔無法回歸
獨／3人墜樓亡！　勤美誠品出招防冤魂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

康橋重傷生仍昏迷「肢體有反應」　環島隊友頭盔繫紫緞帶祈福

演唱會之都又進化！高雄世運主場館疏運更好走　前後對比照曝

明後天雷雨區擴大「天氣最差」　下周還有鋒面接力

國民黨支持者426「21.5小時行程」曝光！四叉貓：也太拚了吧

426凱道集會「學校發通知」考生反應曝！郭昱晴開酸了：看看

逆撞康橋車隊駕駛疑毒駕　交通部：檢討防制作為

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶　網吵翻：有點扯

iPhone在好市多、其他店買有差別？過來人讚1優勢：感覺差很多

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

康橋重傷生仍昏迷「肢體有反應」　環島隊友頭盔繫紫緞帶祈福

演唱會之都又進化！高雄世運主場館疏運更好走　前後對比照曝

明後天雷雨區擴大「天氣最差」　下周還有鋒面接力

國民黨支持者426「21.5小時行程」曝光！四叉貓：也太拚了吧

426凱道集會「學校發通知」考生反應曝！郭昱晴開酸了：看看

逆撞康橋車隊駕駛疑毒駕　交通部：檢討防制作為

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶　網吵翻：有點扯

iPhone在好市多、其他店買有差別？過來人讚1優勢：感覺差很多

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

國民黨宜蘭黨部遭搜索！黃琤婷痛批政治追殺　怒喊：426上凱道

法鬥Oreo當上日本岐阜縣警犬　訓犬員驚訝：高難度考試一次就過

挑戰Siri？Perplexity推出iOS語音助理　支援中文、能播歌叫車

港姐冠軍轉戰KOL「主因曝光」！　視帝尪鄭嘉穎：妳不適合演戲

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

一天只賣3小時！超大塊甘梅地瓜薯條外酥內綿　高雄15年排隊炸物

綠委提案修刑訴法　黃國昌爆修法原因：想幫引中資炒股者開脫

大谷翔平未見「爸爸之力」12打席僅1安　LA記者辣評：很殘酷

「426凱道舉五星旗的就是青鳥！」　國民黨公布防反串教戰守則

「小指無法正常彎曲」　二寶媽狂就醫沒用被ChatGPT發現罹癌

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

生活熱門新聞

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

飲控+勤運動仍血糖飆！醫揪「1元兇」風險增1倍

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手

飯糰店承諾賺錢就漲租？律師提4質疑

5生肖要發了！　財運跌深反彈

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

韓國人出國旅遊「喜歡台灣還是香港？」　答案揭曉

打到寶可夢六星卡「偷帶學校送人」　孩喊：很有面子

玩日「神秘任務」曝　達人：嗚嗚嗚嗚

今起防劇烈天氣　2道雷雨鋒面時間曝

葉丙成臉書揭性平案　被害者怒轟：踐踏我的傷口鞏固形象

更多熱門

相關新聞

國民黨宜蘭黨部涉「幽靈連署」遭搜索　苦主陳俊宇回應了

國民黨宜蘭黨部涉「幽靈連署」遭搜索　苦主陳俊宇回應了

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，近日接連搜索國民黨地方黨部，而今（24日）國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，另罷免綠委陳俊宇領銜人等也均被帶回調查站約談。對此，陳俊宇表示，尊重司法的調查，同時也要再次重申罷免是人民的權利，但連署過程中竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署的情形，是對民主制度踐踏，相信司法會還給社會一個公道。

幽靈連署燒！宜蘭黨部被搜　國民黨回應了

幽靈連署燒！宜蘭黨部被搜　國民黨回應了

國民黨426上凱道真的影響到統測考生　考場學校、技專測驗中心發公告

國民黨426上凱道真的影響到統測考生　考場學校、技專測驗中心發公告

國民黨被追徵32億　黨產會提告輸了

國民黨被追徵32億　黨產會提告輸了

連勝文赴中喊「台灣人也是中國人」　綠批藍成中共政治話術協力者

連勝文赴中喊「台灣人也是中國人」　綠批藍成中共政治話術協力者

關鍵字：

郭昱晴國民黨統測考生凱道路段管制

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

印度恐攻26死　遊客「屍橫遍野」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面