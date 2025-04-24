426凱道集會「學校發通知」考生反應曝！郭昱晴開酸了：看看

▲立委郭昱晴。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

民進黨立委郭昱晴日前發文，質疑國民黨將於4月26日舉辦凱道集會，可能會影響統測考生，卻遭藍營猛烈批評「亂帶風向」。但她24日再度發文反擊，直指已有學校考場主動發出提醒，請學生避開交管路段，「罵我草包的這幫人，要不要去看看考生的真實反應？」

郭昱晴在臉書貼出截圖，只見有學校教務處發通知，「4/26（星期六）統測考試，當日因路段管制，請轉知學生提早出門，當日於總統府前凱達格蘭大道路段，有政黨集會活動，路段管制時間為4月25日（五）20時起至4月27 日（日）6時止。因活動範圍鄰近臺北（二）考區國立臺北商業大學考場，提醒於本考場應考之考生，前往考場務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭昱晴還貼出Threads截圖，只見似乎有統測生抱怨「真的傻眼，統測還搞這些有的沒的」，語氣相當無奈。

郭昱晴指出，她上周就有發文提醒426、427有統測，結果卻被藍營支持者以「鋪天蓋地」的方式帶風向攻擊，「許多人更用激烈的文字對我進行人身攻擊。」

看到相關考場和技專測驗中心已發出公告，她先是提醒考生避開426活動周邊注意交通，接著直嘆「不知道一直自我感覺良好、罵我草包的這幫人，要不要去看看考生的真實反應？」最後她示警，「在我po文底下進行人身攻擊的，我會一一拍照截圖喔！晚上十點前自刪留言或道歉二擇一。」