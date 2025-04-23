月薪8萬男友「每餐吃滷肉飯」　她撐1年半崩潰：吃麥當勞嫌浪費

▲前男友每天每餐幾乎都吃滷肉飯。（示意圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，前男友性格摳門也吃不胖，堅持每天滷肉飯來溫飽。即使他月薪7至8萬、家境也不錯，卻覺得買麥當勞、肯德基很浪費錢。兩人交往一年半，兩人僅吃過兩三次餐廳，這讓原PO感慨「收入如何跟大不大方真的沒有一定！」文章引發網友討論。

一名女網友在Dcard表示，最近25元滷肉飯在Threads討論度很高，這讓她想起某一任前男友超級摳，對方屬於吃不胖的體質，且認為花錢吃飯很浪費錢，可以每天每餐都吃滷肉飯來溫飽肚子。

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原PO說，兩人是AA制，交往一年半以來只吃過兩、三次餐廳，且還是因為朋友在餐廳工作的關係才捧場，偶爾如果買麥當勞、肯德基還會被男友嫌浪費錢。

事實上，前男友家境不錯，當時快30歲的他月薪有7至8萬元，因此令原PO直言，收入如何與個性大不大方，兩者不一定會成正比。

如今兩人早已分道揚鑣，原PO也頓悟直言，以前找對象以為個性合得來，就可戰勝很多問題，但現在她反而認為，「跟價值觀不合的男友交往，真的是沒苦硬吃！」

底下網友熱議，「吃不胖跟覺得吃飯花錢浪費，感覺沒太大關係，但看經濟條件，單純是是刻在骨子裡的摳而已」、「每天這樣吃滷肉飯...覺得三高跟糖尿病在不遠處等著它報到」、「這也不是摳吧？就在意的程度不同，有的人玩手遊會課金、衣服、包包，但前男友忽略了一點，就是不知道營養的重要性，如果他懂，絕對不會常吃滷肉飯當一餐」、「月收7～8萬居然可以每餐吃滷肉飯還不會膩，是個狠人」。