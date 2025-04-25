教授穿裙子上課「露出內褲」怎麼提醒？網曝1招：你也不尷尬

▲原PO的教授常穿裙子上課。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些教授、老師會穿裙子上課，如果學生看到老師走光，是否會出言提醒？又該如何提醒？近日有網友發文透露，她的教授常穿裙子上課，然而有時坐下來講課，就會露出內褲，讓她不知道該怎麼告訴教授，同時不確定對方是否介意。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「教授內褲露出來應該要跟她講嗎」為標題發文，提到她的教授常穿裙子上課，但坐下來講課時多會蹺腳，所以內褲就會露出來。她認為班上應該不只有她會看到，也不知是否有人曾提醒過教授，所以一直不知道怎麼告訴對方，就怕沒禮貌或尷尬。

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原PO也補充，她之所以不敢講，是因為說不定教授根本不在意，可能會覺得內褲被看到也無妨，而她的提醒就變得雞婆。她也說，像她之前提醒過一個女生肩帶露出來，結果對方就白眼，說那是故意的。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得穿裙子會蹺腳的人，通常都知道自己會露出來吧？如果大部分都穿褲子，偶爾穿裙子，可能穿褲子穿習慣忘了，才比較有機會提醒」、「這要看老師的性格才決定要不要提醒。有些事情即使看到，都要裝作不知道，點出來反而麻煩上身」、「我喜歡穿短裙也知道有時動作大可能會露出來，但不會很在意欸，有人看到就看到」。

也有網友建議，「寫個便條紙趁沒人知道的時候夾在她能看到的地方？這樣她不知道是誰，你也不會尷尬」、「寫小紙條，在教授上課前放在她桌子上」。