她常說「謝謝、對不起」會讓人厭煩？網點出1關鍵：是不需要的

▲原PO常說「謝謝」。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在仍是「禮多人不怪」嗎？近日有網友發文透露，她常把對不起、謝謝掛在嘴邊，自認禮貌，然而過去卻有同學跟她說，不要一直說對不起，因此她就想知道，過多的禮貌，是不是反而容易引人厭煩？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「會討厭『經常』禮貌的人嗎」為標題發文，提到她自認禮貌，常把抱歉、對不起、謝謝、感謝掛嘴邊，而這些詞彙對她來說，就是基本禮貌、單純致意，不是很重的話。

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不過原PO透露，她有次向同學道歉後，對方卻用一副承受不起的樣子，要她別一直說對不起；再之後，原PO則遇到一個同樣很有禮貌的人，對方常把謝謝掛嘴邊，結果竟也她覺得有點煩躁。身分對調後，她就突然想知道，過多的禮貌是不是反而引人厭煩呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是還好，但連那種傳個哏圖都要『謝謝你傳給我』，就很有病」、「我也是很禮貌的人，我覺得尊重跟禮貌非常重要」、「我覺得有禮貌超加分欸！因為很少人會主動說『請謝謝對不起』等等的禮貌詞」、「根本不會，頻率不同別當朋友」、「太常說對不起讓人感覺很唯唯諾諾，也很容易讓人反感。謝謝這部分我就覺得他很禮貌 」。

也有網友則說，「過度拘謹反而會讓人家認為你想保持距離」、「禮多人不怪，但是朋友之間的禮貌是不需要帶有距離感的」、「很好的朋友過度禮貌會讓人難以接近，但不會覺得特別不好，就是可能有距離感而已」。