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康橋學生完成單車環島！車禍4傷者被攙扶抵終點　全場掌聲迎接

▲▼康橋國際學校2025單車環台今天圓滿落幕，師生歷經12天、騎行約945公里，返抵新店青山校區。（圖／康橋國際學校提供）

▲康橋國際學校單車環台活動，參與師生歷經12天、騎行約945公里，今天返抵新店校區。（圖／康橋國際學校提供）

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，車隊本周二在彰化遭轎車逆向撞擊造成7名學生受傷。為期12天、騎行約945公里活動，今（25日）順利返抵新店校區，獲得家長與校方夾道歡迎，而發生事故的班級學生，則以步行方式通過終點拱門，受傷學生也在同學攙扶下進場，獲得最熱烈、最深情的掌聲，肯定學生完成這趟極具意義的青春旅程。

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，車隊從新北出發，採順時鐘方向繞行台灣一圈，途經北宜公路、花東縱谷、南迴公路等地形嚴峻路段，對參與學生身心皆為重大挑戰。而在本周二上午，車隊在彰化埤頭遭遇轎車逆向撞擊，造成7名學生受傷送醫，其中傷勢最嚴重的顏姓學生，因臉部嚴重撕裂傷昏迷而緊急開刀，目前還在台大總院接受治療。

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事件發生後，校方也調整後續行程，本周三（23日）全體停止騎行並改搭遊覽車北上，讓師生沉澱情緒；昨（24日）則選擇於西濱與南寮一帶的自行車道復騎，並觀察學生對再次上路的心理反應。歷經兩天調適，今天車隊順利回到新店青山校區，完成最後典禮。

▲▼康橋國際學校2025單車環台今天圓滿落幕，師生歷經12天、騎行約945公里，返抵新店青山校區。（圖／康橋國際學校提供）

▲▼康橋國際學校2025單車環台今天圓滿落幕，師生歷經12天、騎行約945公里，返抵新店青山校區。（圖／康橋國際學校提供）

▲▼康橋國際學校2025單車環台今天圓滿落幕，師生歷經12天、騎行約945公里，返抵新店青山校區。（圖／康橋國際學校提供）

康橋國際學校公關主任吳浩銘表示，「單車環島成年禮」從4月14日展開，前後共12天，騎行約945公里活動，今天中午車隊順利返抵新店青山校區，在家長與校方的夾道歡迎下完成這趟極具意義的青春旅程，也為學校長年推動的品格教育與體驗學習寫下深刻一頁。

至於發生事故的班級，吳浩銘指出，在全班討論與家長支持下，最終選擇以步行方式共同通過終點拱門，另外7名受傷學生，除了3名在醫院治療，其餘4名受傷學生也在同學攙扶下進場，現場響起最熱烈、最深情的掌聲，象徵著堅毅與彼此扶持的康橋精神。

吳浩銘表示，下周一起，參與「單車環島成年禮」的十年級學生，除了受傷者之外，都會恢復正式上課，而受傷學生，校方也會給予相關輔導。受傷最嚴重的顏姓學生，目前還在加護病房持續治療，但狀況穩定，實際病情仍以台大醫院說明為主。

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