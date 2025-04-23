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康橋重傷生已轉台大醫院　校方允諾協助醫療費：課業給最大彈性

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校學生進行「單車環島成年禮」，昨（22日）在彰化遭轎車逆向撞擊造成7名學生受傷，傷勢最嚴重的顏姓學生昏迷指數今天進步到8分，但尚未脫險境，稍早已轉院到台大總院。校方今（23日）表示，活動本身有投保，董事會也同意，除保險外，會盡可能協助負擔相關醫療費用，未來校方也會給予受傷學生在課業給予最大協助與彈性空間。

▲▼康橋國際學校公關主任吳浩銘接受媒體聯訪。（圖／記者許敏溶攝）

▲康橋公關主任吳浩銘表示，會協助學生醫藥費與未來課業上的彈性空間。（圖／記者許敏溶攝）

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康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，車隊昨天上午行經彰化縣埤頭時，遭遇轎車逆向撞擊，導致7名學生受傷。其中傷勢最嚴重的顏生，因臉部嚴重撕裂傷昏迷，昨天緊急開刀，目前生命跡象穩定，昏迷指數已經由原來3分進步到8分，但尚未脫離險境。稍早最新消息傳出，顏生已經轉院到台大總院。

▲駕駛逆向衝撞車隊釀7學生受輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲康橋學生昨遭車輛衝撞造成7學生受傷，最嚴重的顏生最快今天轉回台大總院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

康橋國際學校公關主任吳浩銘接受媒體聯訪時表示，7名受傷學生當中，3名學生經醫師處置完離開醫院，昨天已由家長帶回，1名學生先留院觀察是否有腦震盪症狀，後已轉診回台北的醫院治療後返家；2名外傷較重學生經家長同意由救護車轉送台北醫院治療。

至於傷勢最嚴重的顏姓學生，吳浩銘說，昨天開刀診治後，目前生命徵象穩定，昏迷指數已經進步好轉，從3分進步到8分，家屬準備將孩子轉院到台大總院就診，方便就近照顧。根據最新消息，顏生已經轉到台大總院。

吳浩銘補充說明，顏生精通西洋劍，多次代表學校參賽獲獎，運動細胞一流。車禍發生後，包括同學、師長、親友都在網路留言集氣，希望他平安度過難關。

外界關心受傷學生的後續醫療與就學問題，吳浩銘指出，活動本身有投保，董事會也同意，除保險外，會盡可能協助負擔相關醫療費用。至於學業部分，學生後面學習多少會受影響，學校會盡最大努力，給予學生最大彈性空間，盡可能協助學生，讓學生安定繼續後面學業，但還是要先等孩子順利康復後，再跟孩子討論如何安排。

▲▼康橋國際學校公關主任吳浩銘接受媒體聯訪。（圖／記者許敏溶攝）

▲康橋國際學校大門。（圖／記者許敏溶攝）

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