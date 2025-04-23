康橋重傷生昏迷指數上升「尚未脫險」　最快今轉台大醫院

▲康橋學生昨遭車輛衝撞造成7學生受傷，最嚴重的顏生最快今天轉回台大總院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校學生進行「單車環島成年禮」，昨（22日）在彰化遭轎車逆向撞擊造成7名學生受傷，其中最嚴重的顏姓學生昨天開刀，今（23日）上午昏迷指數已經由3分進步到8分，但尚未脫險境。校方表示，顏生家人正評估最快今天轉回台大總院，方便家人就近照顧，師生與親友也為顏生集氣，希望能平安度過難關。

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，車隊昨天上午行經彰化縣埤頭時，遭遇轎車逆向撞擊，導致7名學生受傷。其中傷勢最嚴重的顏生，因臉部嚴重撕裂傷昏迷，昨天緊急開刀，目前生命跡象穩定，根據最新消息，昏迷指數已經由原來3分進步到8分，但尚未脫離險境。

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康橋國際學校表示，顏生精通西洋劍，多次代表學校參賽獲獎，運動細胞一流。車禍發生後，包括同學、師長、親友都在網路留言集氣，希望他平安度過難關。

康橋進一步說明，雖然顏生昏迷指數從原來3分進步到8分，但尚未脫離險境，目前顏生的家人正評估，希望回到台大總院，方便家人就近照顧，最快今天就會轉院，這部分校方尊重家長的選擇。

至於其他6名受傷學生，康橋表示，3名學生經醫師處置完離開醫院，搭車隨隊伍進駐飯店，1名學生先留院觀察是否有腦震盪症狀，後來已轉診回台北的醫院，2名外傷較重學生，經家長同意由救護車轉送台北的醫院治療，後續狀況目前不方便透露。

康橋補充說明，這次10年級單車環台活動，共有300名學生參與，因為發生昨天車禍，扣除該班28名學生，其餘學生今天全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，利用一天時間讓師生沉澱心情，導師可多關心學生心理狀況。明天則更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程。後天（周五）是最後一天，也會更換騎乘路線，走安全的自行車道為主，繼續完成典禮。