　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲康橋學校成年禮在彰化發生車禍，7名學生遭撞送醫，1名學生傷勢嚴重已進行手術。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生進行「單車環島成年禮」，今（22日）上午在彰化遭一輛自小客車逆向撞擊，7名學生受傷送醫。新北市教育局指出，7名受傷學生中，3名治療包紮完畢已經離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重進行手術治療。

彰化縣埤頭鄉今日上午發生一起嚴重車禍，康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，車隊行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷。多名學生連人帶車倒地，其中1人傷勢嚴重、滿身鮮血，經救護人員緊急包紮後抬上擔架送醫，其餘傷者多為擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市教育局稍早說明7名受傷學生最新狀況，指已有3名學生治療包紮完畢已經離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重進行手術治療。教育局持續督請學校全力照護學生健康，至於意外發生原因責任歸屬，有待警察單位進一步調查釐清。

新北教育局表示，事發第一時間聯繫學校與教育部彰化縣聯絡處暨學生校外會等相關單位，並啟動關懷機制協助，衛生局也立即協助聯繫相關醫療狀況處理。該校單車環台活動預計12天，學校依「高級中等學校辦理戶外教育實施原則」辦理，並於活動前取得家長同意，也在行前向每位參與學生詳細說明並辦理教育訓練。除學生團體保險外，學校也為每位學生投保旅遊平安保險。

另康橋國際學校今天中午發布3點緊急聲明，指10年級進行單車環台成年禮活動，上午10時48分，學生車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，一輛自小客車疑似逆向行駛闖入學生單車隊伍發生撞擊，導致7名學生受傷，校方立即成立緊急應變小組並進行校安通報，校長徐文淞立即前往醫院探視學生傷勢，其餘同學由教師與校內行政同仁安撫與進行輔導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　現身高院上訴
TOYOTA全新「跨界中型休旅」！空間更勝RAV4
主廚現身！夜市「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練
逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照
冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛
「我是中日超友好的好國民」　飯糰女房東：帶來無限商機
快訊／撞康橋學生！　肇事冷氣工到案了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

比YA大圈粉！東大體中張韋傑「反差萌」　引11萬人按讚

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

比YA大圈粉！東大體中張韋傑「反差萌」　引11萬人按讚

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

「青少年財務健康基礎大調查」出爐　北富銀揭3大關鍵發現

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

遊戲規則不利於「反罷」　轉守為攻才能制霸！

藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放　從日常實踐永續

影響居民作息+發展受阻！20里長遞連署書反對台南南山公墓保留

木村拓哉來台牛肉麵吃光見底！　加點「這碗」辣到瞪大眼：騙人

生活熱門新聞

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

父告別式！女兒喊「下輩子別生孩」遭母賞巴掌

鋒面要來了！　全台有雨時間曝

旅遊團「就是愛玩」傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

王大陸軍中表演重現「滿滿的大平台」

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

最新詐騙！　一堆人中招

不只砸飯糰店　女房東鎖垃圾桶「盆栽塞用餐區」

吃錯3種油助長「最惡乳癌」！營養師示警

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

更多熱門

相關新聞

康橋環島車隊被撞　昏迷學生是西洋劍高手

康橋環島車隊被撞　昏迷學生是西洋劍高手

康橋國際學校秀岡校區學生進行「單車環島成年禮」今(22)日前往台中行經彰水路三段時，突遭自小客車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛，共8人受傷，其中一名顏姓男學生臉部嚴重撕裂傷，意識不清，昏迷指數3轉送彰基急救中。據了解，顏生學習西洋劍多年，且曾代表學校多次參賽，在新北市的擊劍比賽中，還拿下個人以及團體的銳劍雙料冠軍。事件發生之後，有家長到活動臉書留言，幫他加油打氣！

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

康橋7學生遭撞　校方緊急聲明：校長已南下探視

康橋7學生遭撞　校方緊急聲明：校長已南下探視

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

車禍「頭頸分離」　奇蹟似接回斷頭

車禍「頭頸分離」　奇蹟似接回斷頭

關鍵字：

康橋國際學校學生車禍單車環島成年禮手術

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面