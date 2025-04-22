康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

▲康橋學校成年禮在彰化發生車禍，7名學生遭撞送醫，1名學生傷勢嚴重已進行手術。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生進行「單車環島成年禮」，今（22日）上午在彰化遭一輛自小客車逆向撞擊，7名學生受傷送醫。新北市教育局指出，7名受傷學生中，3名治療包紮完畢已經離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重進行手術治療。

彰化縣埤頭鄉今日上午發生一起嚴重車禍，康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，車隊行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷。多名學生連人帶車倒地，其中1人傷勢嚴重、滿身鮮血，經救護人員緊急包紮後抬上擔架送醫，其餘傷者多為擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方調查。

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新北市教育局稍早說明7名受傷學生最新狀況，指已有3名學生治療包紮完畢已經離院，1名留院觀察，2名學生轉回北部醫院治療，1名傷勢較為嚴重進行手術治療。教育局持續督請學校全力照護學生健康，至於意外發生原因責任歸屬，有待警察單位進一步調查釐清。

新北教育局表示，事發第一時間聯繫學校與教育部彰化縣聯絡處暨學生校外會等相關單位，並啟動關懷機制協助，衛生局也立即協助聯繫相關醫療狀況處理。該校單車環台活動預計12天，學校依「高級中等學校辦理戶外教育實施原則」辦理，並於活動前取得家長同意，也在行前向每位參與學生詳細說明並辦理教育訓練。除學生團體保險外，學校也為每位學生投保旅遊平安保險。

另康橋國際學校今天中午發布3點緊急聲明，指10年級進行單車環台成年禮活動，上午10時48分，學生車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，一輛自小客車疑似逆向行駛闖入學生單車隊伍發生撞擊，導致7名學生受傷，校方立即成立緊急應變小組並進行校安通報，校長徐文淞立即前往醫院探視學生傷勢，其餘同學由教師與校內行政同仁安撫與進行輔導。