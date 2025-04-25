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臉友誘投資虛擬幣！花蓮男錢被騙光淚崩報案　警逮5車手

▲花蓮偵察大隊在台北市南港區拘捕詐騙集團車手4人並查扣不法所得證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮偵察大隊在台北市南港區拘捕詐騙集團車手4人並查扣不法所得證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

臉書上泛濫充斥各式各類的假投資詐騙，在花蓮居住的林姓男被害人因想投資賺錢，誤信臉書上的詐騙集團成員，將辛苦存下多年的存款投資虛擬貨幣，結果血本無歸，淚崩泣訴向警報案。

花蓮縣警察局受理案件後，由刑事警察大隊科偵隊、偵二隊會同吉安分局偵查隊，先於114年1月在吉安地區逮捕取款車手陳姓女子，再鍥而不捨，持續追溯上游。

在花蓮地檢署專案檢察官指揮下與刑事警察局偵查第二大隊第三隊、桃園市政府警察局八德、龜山及大溪等分局通力合作，於4月在台北市南港地區拘捕該集團車手頭林嫌等4人，查扣手機4支及新台幣5,400元等不法所得證物，全案於警詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪條例及洗錢防制法，移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲花蓮偵察大隊在台北市南港區拘捕詐騙集團車手4人並查扣不法所得證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

緝獲4名詐騙集團車手移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，近年來警方持續破獲詐欺案件，並對民眾不斷反詐騙宣導，除了新型態利用LINE、FB等通訊軟體、假網拍詐騙，傳統假冒親友詐財，仍然讓民眾防不勝防，稍有不慎，就落入詐騙集團的話術陷阱。只要民眾做好「一聽二掛三查證」，即可大量減少詐騙案之發生，警方也持續與金融機構密切的合作，執行關懷提問以發揮預防犯罪的功效。

陳百祿呼籲民眾，如有任何詐騙相關的疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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