聽「沒見過面」網友建議！押房500萬投資　桃園婦還想告警察

▲桃園退休婦遭假交友真詐財，警方前往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名64歲退休的陳姓女子落入「詐團交友真詐騙」陷阱，她前往銀行想抵押房屋，貸款500萬元投資股市賺大錢，警方獲報前往勸阻，陳女堅持自己沒被騙，如果員警硬要阻止，她將到地檢署控告；員警則耐心說明並舉例說明終讓陳女態度軟化，並同意取銷房屋貸款。

▲員警與其家人苦勸終於讓她回心轉意，由員警及其家人陪同她到銀行辦理解除抵押手續。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所警員盧育桓及廖均昨日14時接獲民眾報案，有民眾疑似遭詐騙想抵押房屋借款，員警立即前往了解，經詳細詢問報案人，表示姐姐疑似遭詐騙欲抵押房屋借款投資，請員警協助勸導阻止。

員警立即趕抵現場了解勸導，被害人陳姓女子表示她是合法的投資，對方是老朋友常見面，堅持自己沒有被詐騙，如果員警要阻止，她將到地檢署控告。經員警詳細解說，被害人逐漸冷靜下來。

陳女向員警表示在網路交友認識一名姜姓男子，自稱是投資專業人士，姜男每天噓寒問暖，兩人感情日漸升溫，經對方建議準備將房屋抵押5百萬投入股市，其實她從未與對方見過面，員警研判是詐騙集團慣用「假交友真詐財｣的手法，員警與其家人苦勸多時終於讓她回心轉意，由員警及其家人陪同她到銀行辦理解除抵押手續，幫她保住房屋。警方呼籲民眾切勿輕信網路不實訊息，應多加查證，以免成為詐騙受害人。