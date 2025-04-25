香舖大火奪2命　陳怡珍促市府全面應對：每個人背後都是家庭

▲市議員陳怡珍於議會質詢時痛批火災防範機制不足，要求市府加強住警器推廣與用火觀念宣導，避免憾事重演。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市北區文賢路25日凌晨發生金紙香舖店大火，一對受困夫妻不幸身亡，家庭一夕破碎，令人鼻酸，市議員陳怡珍今早在議會質詢時指出，火災傷亡數位不應只是冰冷統計，背後都是一則則令人心碎的故事。

陳怡珍強調，台南2024年火災傷亡人數創新高，2025年更連環發生亞太工業區與香舖大火，凸顯住警器普及與用火觀念宣導的迫切性，要求消防局務必全面檢討並強化民眾防災意識。

陳怡珍呼籲，消防局應深入社區持續推動住警器裝設，並從每場災害中檢討、改進，協助受災戶後續整建及心理重建。同時，她也慰問此次大火中不幸失親的子女，指出市府應主動提供援助，不讓傷痛家庭孤立無援。

議會現場，另有中西區來亞大樓住戶前來陳情，該棟建物為仁愛之家所有，現正進行拆除作業，但未來是否能重建、住戶權益何去何從，引發居民高度焦慮。陳怡珍批評市府處理態度消極，要求市長應提升處理層級，立即整合建物權屬單位、啟動跨局處協商機制，提出具體重建方案，並保障居民居住安全與權益。

此外，針對臉書上擁有2.6萬成員的親子社團「就是愛玩」無預警倒閉、團主涉嫌捲款失聯事件，陳怡珍指出，已有眾多台南家長受害，原訂活動全數取消，損失金額不小。她要求市府相關局處出面協助，協調警方與消保機構介入，幫助家長討回公道，也應加強平台交易安全教育，避免類似事件重演。