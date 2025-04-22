台南市府推透明廉政公約有成　黃偉哲：保護同仁拒絕外力干擾

▲台南市長黃偉哲主持市政會議，強調「透明廉政公約」是保護同仁、捍衛清廉的制度基石。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府積極推動「透明廉政公約」已逾兩年，政風處22日於市政會議報告最新執行成果，市長黃偉哲強調，廉政公約不只是防弊工具，更是用來保護同仁免於外力干擾的「護身符」，強調市政清廉要由他做起，也呼籲各局處將該機制結合大型工程廉政平台，全力確保公共建設順利進行。

黃偉哲回憶，自己在本屆就職當天簽署的第一份文件，就是「台南市政府透明廉政公約」，並要求所有局處一同簽署、定期向市民報告。他強調，政府施政要的不只是公開，更要透明，讓市民放心，讓同仁安心。

根據政風處簡報內容，2023年市府共接獲陳情檢舉993案、函送32案、究責41案，另有13件廉能表揚案。透過教育訓練與圖文宣導，全體同仁廉政意識逐年提升，宣導人次更增加36%。廉政倫理事件登錄數也成長23%，代表同仁對制度愈來愈理解並配合。

市府並創設「關切事件登錄機制」，要求所有關於受贈財物、飲宴應酬或議員等關切的採購案件，都必須落實登錄與報備，避免模糊地帶，也為同仁增加行政防護力。

在風險控管上，政風處2023年辦理10件專案稽覈、4件清查案、啟動133件預警作為，並有3項再防貪作為同步推進。黃偉哲也要求政風處持續強化風險評估與查覈，尤其針對高風險案件與系統漏洞，提前預警、即時因應。

政風處強調，廉政不是為了懲罰，而是為了「三護」——愛護、防護、保護基層同仁，從源頭減少廉政風險，也讓制度變成一種有溫度的守護力量。