高雄最美天棚赫見廢棄嬰兒床！放1個月竟沒人管　張博洋火大開嗆

▲高雄車站最美天棚赫見廢棄嬰兒床，放1個月竟無單位處理。（圖／翻攝高雄市議員張博洋FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新車站廣場去年底風光啟用，被行政院長卓榮泰稱為「全台最美、最宏偉的車站」，不料，近期卻有民眾寫信陳情，天棚被放置廢棄的嬰兒床，無人處理。高雄市議員張博洋火大表示，從民眾發現到他收到陳情案將近一個月時間，市府跟台鐵互踢皮球，直呼公家單位心態完全辜負市民的期待。高市府公園處對此表示，已先代台鐵移除。

張博洋指出，高雄車站美麗的天棚啟用不到一年，馬上面臨了被堆置廢棄物，然而各單位卻互踢皮球，變成三不管地帶的悲慘狀況。他說，從民眾發現天棚被放置廢棄嬰兒床寫信陳情，到被踢皮球之後把案子轉給他，中間經過將近一個月時間，20日早上到現場發現，廢棄物還是在那邊。

▲▼最美天棚被亂丟嬰兒床1個月沒人管，張博洋開嗆辜負市民期待。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋痛批，真的是對這種公務員心態在處理事情的單位很火大，「笑死人，一張床擺一個月，市府跟台鐵互踢皮球，看誰先撐不住？」 他並直言，唯一有作為的是長明派出所依法開單，然而，台鐵說是市政府管轄的，市政府說還沒有移交，是台鐵的，踢皮球的場地是在民眾陳情信的回函，然後就沒有然後了。

張博洋狠酸，聽說這裡要成為大南方矽谷？請問嬰兒床是矽谷的標配嗎？這種公家單位心態真的是完全辜負市民20年對於整個新車站的期待與等待。

對此，高市府公園處表示，經查目前鐵道局工程尚未驗收接管，所以還未點交予本府，已通知台鐵局處理；但公園處已先去代為處理廢棄物清理的事宜，並已移除完成。