台東紅葉國小棒球場年久失修　陳瑩、伍麗華為爭取600萬元修繕

▲民進黨立委陳瑩與伍麗華表示，紅葉國小棒球場年久失修，她們成功協助紅葉國小爭取近600萬修繕經費。（圖／陳瑩辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

紅葉國小棒球隊是台東棒球精神的象徵，立法院教育委員會日前針對「偏鄉基層運動選手訓練設施及培育情形」至台東考察，會中決議請相關單位研議提出，紅葉國小原住民棒球實驗專班。立委陳瑩與伍麗華25日表示，紅葉國小棒球場年久失修，她們成功協助紅葉國小爭取近600萬修繕經費。

1968年，紅葉少棒隊以堅強的毅力與團隊合作精神，擊敗日本關西少棒明星隊，震驚全台。陳瑩表示，紅葉國小持續培育優秀球員，成為無數棒球夢想的起點，所以在制度上，基層棒球在漸進式訓練當中，需要有完整的訓練學習架構，因此成立原住民棒球實驗專班，正是培育基層棒球目前最好的制度方向。

在「教練師資」部分，陳瑩表示，她長期關注基礎棒球的發展，在2013年協調教育部推動原住民族棒壘球教練計畫，協助沒有經費聘請棒球教練的學校，補助球隊聘請專業教練指導球員，截至去年已有135個學校球隊受惠，每年經費破億元，共有上千名球員受惠。

在運動員「環境設備」的部分，陳瑩也指出，她協助許多學校爭取經費建造或修繕運動場，也曾經媒合民間單位捐贈球隊球鞋等球具，這次紅葉國小棒球隊棒球場的修繕，總經費665萬元，陳瑩與伍麗華協助向教育部體育署爭取9成補助經費(598.5萬元)。

▼民進黨立委陳瑩與伍麗華表示，紅葉國小棒球場年久失修，她們成功協助紅葉國小爭取近600萬修繕經費。（圖／陳瑩辦公室提供）

