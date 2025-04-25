百度多款AI應用上路　文心4.5 Turbo輸出價格僅DeepSeek-V3的4成

▲百度兩款最新AI大模型上線。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

百度今（25）日舉行Create2025百度AI開發者大會， 創辦人兼CEO李彥宏在會上公佈數款AI新應用，包括文心大模型4.5及X1 Turbo、智能體生態戰略及數字人3.0和多智能協作App「心響」。相較於文心4.5，4.5 Turbo的「思考」速度更快、價格下降80%，每百萬token的輸入價格僅為0.8元（人民幣，下同），輸出價格3.2元，僅為DeepSeek-V3的40%。

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝微博）

《新民晚報》報導，超出市場預期，百度在Create開發者大會上連發兩大模型，文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，具備多模態、強推理、低成本三大特性。

文心大模型4.5 Turbo，每百萬token的輸入價格僅為0.8元，輸出價格3.2元，相比文心4.5，價格下降80%，僅為DeepSeek-V3的40%；文心大模型X1 Turbo，輸入價格為每百萬token1元，輸出價格4元，相比文心X1，性能提升的同時價格再降50%，僅為DeepSeek-R1的25%。

▲百度推出AI應用App「心響」。（圖／翻攝微博）

此外，百度也推出心響App，已上線包括例行任務、城市旅遊、AI相親、深度研究、法律諮詢、健康諮詢、智慧圖表、試題講解、AI繪本、遊戲開發等超200個任務類型，未來計劃將任務類型擴展到10萬以上。

值得注意的是，百度還發佈全球首個電商交易MCP，搜索MCP等MCP server，供開發者調用。李彥宏表示，百度將幫助開發者全面擁抱MCP，並現場演示了千帆、搜索、電商、網盤等產品接入MCP的案例。