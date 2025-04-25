　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百度多款AI應用上路　文心4.5 Turbo輸出價格僅DeepSeek-V3的4成

▲百度兩款最新AI大模型上線。（圖／翻攝微博）

▲百度兩款最新AI大模型上線。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

百度今（25）日舉行Create2025百度AI開發者大會， 創辦人兼CEO李彥宏在會上公佈數款AI新應用，包括文心大模型4.5及X1 Turbo、智能體生態戰略及數字人3.0和多智能協作App「心響」。相較於文心4.5，4.5 Turbo的「思考」速度更快、價格下降80%，每百萬token的輸入價格僅為0.8元（人民幣，下同），輸出價格3.2元，僅為DeepSeek-V3的40%。

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝微博）

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝微博）

《新民晚報》報導，超出市場預期，百度在Create開發者大會上連發兩大模型，文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，具備多模態、強推理、低成本三大特性。

文心大模型4.5 Turbo，每百萬token的輸入價格僅為0.8元，輸出價格3.2元，相比文心4.5，價格下降80%，僅為DeepSeek-V3的40%；文心大模型X1 Turbo，輸入價格為每百萬token1元，輸出價格4元，相比文心X1，性能提升的同時價格再降50%，僅為DeepSeek-R1的25%。

▲百度推出AI應用App「心響」。（圖／翻攝微博）

▲百度推出AI應用App「心響」。（圖／翻攝微博）

此外，百度也推出心響App，已上線包括例行任務、城市旅遊、AI相親、深度研究、法律諮詢、健康諮詢、智慧圖表、試題講解、AI繪本、遊戲開發等超200個任務類型，未來計劃將任務類型擴展到10萬以上。

值得注意的是，百度還發佈全球首個電商交易MCP，搜索MCP等MCP server，供開發者調用。李彥宏表示，百度將幫助開發者全面擁抱MCP，並現場演示了千帆、搜索、電商、網盤等產品接入MCP的案例。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」！他傻眼：讓人心寒
獨／「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡
蔡阿嘎好友「G卡姐夫」涉詐1.2億被逮！網紅妻發聲道歉
小S大女兒美國求學半年「身材超兇」！衣服包不住　釣出梧桐妹回
快訊／罷藍委連署達標+3！　二階過門檻
快訊／朱立倫領軍！法院外聲援黃呂錦茹　北市60警維安
新北某大樓發現男屍！哥久未見弟弟　驚見他躺沙發死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「黃子韜衛生棉公司」大徵才！　不限專業…月薪最高13萬元

百度多款AI應用上路　文心4.5 Turbo輸出價格僅DeepSeek-V3的4成

劉強東親送外賣拉抬人氣奏效　一週內日訂單量從500萬暴增至千萬

香港特首：將助陸企「突破美國封鎖」提供供應鏈服務

外媒：中國考慮豁免部分美國商品關稅　包含租賃飛機

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口　人工智能工程師求職增速居首

「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童　滿身泥爬出「破格晉升」

陸國企會議室男女「揉臀激吻」　遠端一票人「直播」看傻眼

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

「黃子韜衛生棉公司」大徵才！　不限專業…月薪最高13萬元

百度多款AI應用上路　文心4.5 Turbo輸出價格僅DeepSeek-V3的4成

劉強東親送外賣拉抬人氣奏效　一週內日訂單量從500萬暴增至千萬

香港特首：將助陸企「突破美國封鎖」提供供應鏈服務

外媒：中國考慮豁免部分美國商品關稅　包含租賃飛機

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口　人工智能工程師求職增速居首

「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童　滿身泥爬出「破格晉升」

陸國企會議室男女「揉臀激吻」　遠端一票人「直播」看傻眼

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

日政府調查近4成國民「感到孤獨」　越常使用手機越寂寞

SJ始源真的「為了台灣染金髮」　秒變回黑髮⋯粉絲見自拍感動：歐巴用心

新日本三大夜景No.1！搭乘玻璃纜車登頂　北九州城市燈火盡收眼底

李千娜難得中空「內衣整件外露」！上衣一滑下去…超兇事業線被看光

「新北美術館」6月底前免費參觀！戶外300秒煙火、建築光雕登場

「金牌出擊 · 詐騙止步」　台中警聯手李洋打詐快狠準

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」！他傻眼：讓人心寒

9成童水果攝取未達「每天2份」　醫：恐影響腸道健康、學習能力

「黃子韜衛生棉公司」大徵才！　不限專業…月薪最高13萬元

聊聊天就能做網頁 建站AI工具Lovable全新推出2.0版本

美髮師「投胎式剪髮」 立法委員變身饒舌歌手

大陸熱門新聞

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

「美國庫存2個月就消耗殆盡」　陸廠：堅持就是勝利

陸國企會議室男女「揉臀激吻」 遠端一票人「直播」看傻眼

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

奧運6冠王「馬龍」為何不當教練？

河北廊坊富士山爆紅　他踩雷喊噴漆土堆

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

全台1.3萬超商變戰時樞紐？　陸國防部回應

全紅嬋打桌球贏了！網笑：樊振東指導過

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童 滿身泥爬出「破格晉升」

眼睛亮了！全紅嬋拿到馬龍簽名照超興奮

中美領導層相信對方會「崩潰」？　學者：一廂情願

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

更多熱門

相關新聞

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口 人工智能工程師求職增速居首

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口 人工智能工程師求職增速居首

大陸生成式AI大模型DeepSeek在2025年春節時期推出後迅速推廣，從政府機關到民間機構擴散式的紛紛接入使用，而DeepSeek的崛起也使得相關領域的人才缺口問題浮現，在春季人事招聘期間炙手可熱。數據顯示，春招首周，人工智能工程師的求職增速位居職業榜首，包括杭州AI六小龍在內的部分公司甚至開出高薪全球招聘。

OpenAI深度研究額度再升級

OpenAI深度研究額度再升級

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

小指無法正常彎曲　二寶媽被ChatGPT發現罹癌

小指無法正常彎曲　二寶媽被ChatGPT發現罹癌

30歲華裔女成最年輕白手起家女億萬富豪 持AI公司股份估值12億美元

30歲華裔女成最年輕白手起家女億萬富豪 持AI公司股份估值12億美元

關鍵字：

百度AI大模型應用MCP文心ChatGpt李彥宏心響App

讀者迴響

熱門新聞

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

康康國中兒讀康橋 ！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面