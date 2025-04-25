杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口　人工智能工程師求職增速居首

▲人工智能工程師及相關技術人員成為杭州2025春季招聘最熱門的職業選擇。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸生成式AI大模型DeepSeek在2025年春節時期推出後迅速推廣，從政府機關到民間機構擴散式的紛紛接入使用，而DeepSeek的崛起也使得相關領域的人才缺口問題浮現，在春季人事招聘期間炙手可熱。數據顯示，春招首周，人工智能工程師的求職增速位居職業榜首，包括杭州AI六小龍在內的部分公司甚至開出高薪全球招聘。

《央視》報導，正在籌備中的「2025起跑春天杭州青年人才交流大會」上，將有800多家企業釋放出超過2萬個招聘崗位，人工智能算法工程師、機器人控制工程師等新職業的需求明顯增多，而且紛紛開出高薪。

六小龍之一，以「四足機器人」為研發主力的杭州雲深處科技公司人力資源總監杜軻透露，「預計招聘規模在三四十個人左右，歡迎人工智能算法的人才能加入我們，這是我們今年最大的一個重點。」

杭州人才管理服務中心工作人員趙鈺琦則表示，800多家企業裡面有1／5的企業，都會有包含人工智能算法或智能相關的崗位需求，「2萬多個崗位大概有1／10，也就是2000個以上的崗位，都是面向人工智能相關的算法工程師。」

在江蘇蘇州的思必馳科技股份有限公司，春節假期後第一天就完成DeepSeek的部署，兩天之內上線多家車廠的系統，提升車載智能座艙的人機對話體驗，然而，這家企業也面臨人工智能人才的巨大缺口，據悉，他們目前擁有900人左右的團隊，其中近七成的研發人員，但這樣的人員配比依舊滿足不了客戶需求。

該企業首席科學家俞凱表示，「之前主要是中文，有一點英文，現在要有20多個語種，這就缺乏很多的人才，既有把這些語種擴展出去的算法人才，又需要語言方面的一些人才，還需要更多的工程型的產品開發人才、測試人才等等。」