　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口　人工智能工程師求職增速居首

▲人工智能工程師及相關技術人員成為杭州2025春季招聘最熱門的職業選擇。（圖／翻攝央視）

▲人工智能工程師及相關技術人員成為杭州2025春季招聘最熱門的職業選擇。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸生成式AI大模型DeepSeek在2025年春節時期推出後迅速推廣，從政府機關到民間機構擴散式的紛紛接入使用，而DeepSeek的崛起也使得相關領域的人才缺口問題浮現，在春季人事招聘期間炙手可熱。數據顯示，春招首周，人工智能工程師的求職增速位居職業榜首，包括杭州AI六小龍在內的部分公司甚至開出高薪全球招聘。

▲人工智能工程師及相關技術人員成為杭州2025春季招聘最熱門的職業選擇。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，正在籌備中的「2025起跑春天杭州青年人才交流大會」上，將有800多家企業釋放出超過2萬個招聘崗位，人工智能算法工程師、機器人控制工程師等新職業的需求明顯增多，而且紛紛開出高薪。

六小龍之一，以「四足機器人」為研發主力的杭州雲深處科技公司人力資源總監杜軻透露，「預計招聘規模在三四十個人左右，歡迎人工智能算法的人才能加入我們，這是我們今年最大的一個重點。」

杭州人才管理服務中心工作人員趙鈺琦則表示，800多家企業裡面有1／5的企業，都會有包含人工智能算法或智能相關的崗位需求，「2萬多個崗位大概有1／10，也就是2000個以上的崗位，都是面向人工智能相關的算法工程師。」

▲人工智能工程師及相關技術人員成為杭州2025春季招聘最熱門的職業選擇。（圖／翻攝央視）

在江蘇蘇州的思必馳科技股份有限公司，春節假期後第一天就完成DeepSeek的部署，兩天之內上線多家車廠的系統，提升車載智能座艙的人機對話體驗，然而，這家企業也面臨人工智能人才的巨大缺口，據悉，他們目前擁有900人左右的團隊，其中近七成的研發人員，但這樣的人員配比依舊滿足不了客戶需求。

該企業首席科學家俞凱表示，「之前主要是中文，有一點英文，現在要有20多個語種，這就缺乏很多的人才，既有把這些語種擴展出去的算法人才，又需要語言方面的一些人才，還需要更多的工程型的產品開發人才、測試人才等等。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃呂錦茹遭羈押禁見！
館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲
驚悚畫面曝！　台中女遭賓士高速撞噴亡
獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處急搶救
「明天東京8.3強震」預言瘋傳！　台專家估：機率低
快訊／國民黨衝北院爆衝突！　徐巧芯偷闖管制區
沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」！　駭人細節曝光
任達華21歲女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

劉強東親送外賣拉抬人氣奏效　一週內日訂單量從500萬暴增至千萬

香港特首：將助陸企「突破美國封鎖」提供供應鏈服務

外媒：中國考慮豁免部分美國商品關稅　包含租賃飛機

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口　人工智能工程師求職增速居首

「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童　滿身泥爬出「破格晉升」

陸國企會議室男女「揉臀激吻」　遠端一票人「直播」看傻眼

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

河北「廊坊富士山」爆紅美照瘋傳　他砸437元進場踩雷：就是噴漆土堆

美財長稱中國依賴出口會影響世界　陸外交部：是美國濫施關稅

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

劉強東親送外賣拉抬人氣奏效　一週內日訂單量從500萬暴增至千萬

香港特首：將助陸企「突破美國封鎖」提供供應鏈服務

外媒：中國考慮豁免部分美國商品關稅　包含租賃飛機

杭州AI六小龍開高薪聘人補人才缺口　人工智能工程師求職增速居首

「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童　滿身泥爬出「破格晉升」

陸國企會議室男女「揉臀激吻」　遠端一票人「直播」看傻眼

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

河北「廊坊富士山」爆紅美照瘋傳　他砸437元進場踩雷：就是噴漆土堆

美財長稱中國依賴出口會影響世界　陸外交部：是美國濫施關稅

生活工藝館6工藝師進駐　工藝中心「辦桌」邀民眾齊享文化饗宴

快訊／聲押庭開完了！　北院裁定「黃呂錦茹羈押禁見」

松隆子「為什麼大家想找伴」：單身哪裡有問題！《慢行列車》戳破孤單面向

半個月產出2億K他命！製毒師假釋揪團設廠　吃泡麵啃餅乾衝產量

申請鳳梨農損溢領10萬多元　屏東女農遭強制執行

巴西醫院2嬰遺體被調包　母親含淚申請「掘墓認屍」

34歲崔志萬今年5月將入伍　有意投入韓職選秀？韓媒點出兩疑慮

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

大陸熱門新聞

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

「美國庫存2個月就消耗殆盡」　陸廠：堅持就是勝利

陸國企會議室男女「揉臀激吻」 遠端一票人「直播」看傻眼

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

奧運6冠王「馬龍」為何不當教練？

河北廊坊富士山爆紅　他踩雷喊噴漆土堆

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

全台1.3萬超商變戰時樞紐？　陸國防部回應

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童 滿身泥爬出「破格晉升」

眼睛亮了！全紅嬋拿到馬龍簽名照超興奮

中美領導層相信對方會「崩潰」？　學者：一廂情願

全紅嬋打桌球贏了！網笑：樊振東指導過

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

更多熱門

相關新聞

南韓︰DeepSeek擅自「轉移用戶資訊」

南韓︰DeepSeek擅自「轉移用戶資訊」

南韓個人情報保護委員會指控中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），在未經使用者同意下，擅自將用戶個資與輸入提示（prompt）傳送至中國與美國的伺服器，違反了當地個資規範。目前，南韓已對DeepSeek發出糾正建議，並要求該公司建立合法的資料傳輸機制。

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

陸AI機器人半馬跑第二！訂單量暴增達全年目標 唯一無人伴跑完賽

小指無法正常彎曲　二寶媽被ChatGPT發現罹癌

小指無法正常彎曲　二寶媽被ChatGPT發現罹癌

30歲華裔女成最年輕白手起家女億萬富豪 持AI公司股份估值12億美元

30歲華裔女成最年輕白手起家女億萬富豪 持AI公司股份估值12億美元

ChatGPT大當機內容生成停擺

ChatGPT大當機內容生成停擺

關鍵字：

杭州人工智能AI招聘技術DeepSeek六小龍人工智慧工程師求職

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面