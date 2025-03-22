美團首次披露AI戰略：主動進攻顛覆所有產業

▲美團。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美團創辦人、CEO王興近日首次對外披露美團的AI戰略，他表示，美團將採取主動進攻的策略，將顛覆所有產業，從三個層面進行，分別為AI at work、AI in products及AI native products，還有Building LLM。

美團21日公布2024年全年財報，其中，營收為3376億元，年增22.0%；淨利潤為358億元，年增158.4%；調整後淨利潤為438億元，年增88.2%。

在財報後的電話會議上，美團管理層回應了外界對於AI戰略和競爭等多方面的關注。美團CEO王興提到，美團的AI戰略建立在三個層面上，首先，AI at work，需要把AI運用在所有員工的工作和運營中，大幅提升十萬員工的工作效率和體驗。

王興指出，其次，AI in products：美團將用AI改造既有2B和2C端的產品和服務，也將打造全新的AI native products，更好的服務消費者、商家和騎手等客戶和夥伴，進一步鞏固自己的競爭優勢。

王興說，第三，Building LLM：美團將繼續積極投入大模型Capex，完善自研基座模型能力。

▼美團創辦人王興。（圖／CFP）



王興強調，美團十分重視AI基礎設施的應用部署，已經取得一些進展，計劃在2025年進一步加大對AI關鍵基礎設施的投資，「截至目前，我們在AI基礎設施、模型訓練和應用上取得一定的進展，並會進一步加快探索步伐。」

王興還說，他們是一家連接線下業務和線上世界的科技公司，繼續扮演這樣的連接者角色是我們的強項所在。

王興透露，美團已投資數十億元GPU資源，並構建分布式訓練框架與推理加速引擎，自主研發的通用大語言模型在多輪對話、領域知識理解等核心指標達到行業先進水平，部分場景性能超越公開基準測試，「過去一年中GPU資源供應一直是首要任務，同時也會在確保股東回報的前提下進行投資。」

王興還說，在消費側已經開始在某些品類中測試AI助手，以增強客戶在平台上進行搜索和交易的消費體驗，例如在餐飲助理、旅行助理、預訂助理方面進行AI相關部署，實現更加便捷的交互。

美團也透露，他們正在研發一款全新的AI native products，預計今年內將推出一個覆蓋美團所有服務的AI助手，讓每個人都可以擁有一個免費的生活小秘書。基於豐富的線下服務供給和高效的即時配送網絡，將可以智能地滿足用戶外賣下單和履約配送，出行就餐預定、團購券購買及買單，食雜採購、制定旅行計劃、酒店預訂等各類個性化需求。

王興認為，AI也會極大推動機器人產業的發展，除自研外，美團通過戰略投資的方式，支持了部分機器人、無人駕駛行業優秀創業企業的發展，「希望未來可以加深與這些企業在業務層面的合作，並加深技術交流，未來美團robotics將與AI形成更為有機的集合，在自動化配送等領域持續迭代。」