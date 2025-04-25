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台南滑輪選手練習看天吃飯　蔡宗豪爭取園區市長承諾2月內找地

▲台南市議員蔡宗豪、盧崑福偕同市溜冰協會、教練與選手代表，向市府爭取專業滑輪園區，市長黃哲當場允諾2月內找地規劃。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪、盧崑福偕同市溜冰協會、教練與選手代表，向市府爭取專業滑輪園區，市長黃哲當場允諾2月內找地規劃。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應滑輪溜冰運動場地不足，國民黨市議員蔡宗豪24日與盧崑福議員，偕同台南市溜冰協會及教練、家長、選手代表，與市長黃偉哲及體育局團隊召開座談，要求市府儘速規劃「滑輪溜冰園區」，黃偉哲市長當場承諾，將於本會期、兩個月內在安南、永康或安平區尋找合適用地，打造台南首座全功能滑輪園區。

▲台南市議員蔡宗豪、盧崑福偕同市溜冰協會、教練與選手代表，向市府爭取專業滑輪園區，市長黃哲當場允諾2月內找地規劃。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪指出，台灣滑輪溜冰隊在杭州亞運勇奪7金2銀4銅，成為金牌大戶，臺南選手錶現同樣可圈可點，卻苦於訓練場地不足。他批評現行安平國平滑輪場場地狹小、設施簡陋，不僅無法支援滑輪曲棍球訓練，甚至連遮風避雨空間都沒有，「孩子們練習得看天吃飯，令人不捨。」

▲台南市議員蔡宗豪、盧崑福偕同市溜冰協會、教練與選手代表，向市府爭取專業滑輪園區，市長黃哲當場允諾2月內找地規劃。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪、盧崑福偕同市溜冰協會、教練與選手代表，向市府爭取專業滑輪園區，市長黃哲當場允諾2月內找地規劃。（記者林東良翻攝，下同）

盧崑福議員則表示，國平滑輪場的土地問題長年懸而未解，他身為安平在地民代，希望能在原址擴建，但若實有困難，也願尊重市府另尋地點。黃偉哲市長當場回應，已責成體育局展開土地評估，力拚在本會期內啟動規劃，滿足基層需求。

▲台南市議員蔡宗豪、盧崑福偕同市溜冰協會、教練與選手代表，向市府爭取專業滑輪園區，市長黃哲當場允諾2月內找地規劃。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪強調，市府不應再以國平場地屬「認養地」為由拖延推動，「若我們能為台灣拿下金牌，就該讓孩子們在家鄉安心訓練。」他也感謝林冠維、曾之婕議員與溜冰協會長期努力，盼市府全力爭取用地，打造公平且優質的訓練基地。未來若園區順利落成，將有望成為全臺首屈一指的滑輪專區，推動臺南成為南部溜冰運動重鎮。

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