快訊／台南香舖店惡火「大量鞭炮」爆炸　老闆夫妻不治

記者林東良、葉國吏／台南報導

台南市北區文賢路上一家香鋪店於凌晨2時左右發生火警，由於店內堆放大量炮竹及金紙等易燃物，現場爆裂聲不斷、搶救工作困難，吳姓老闆夫妻被救出時已無呼吸心跳，送醫後不治。

▲台南文賢路民宅火警2死。（圖／翻攝臉書／台南大小事）

67歲的林姓老闆娘和68歲的吳姓老闆分別在2樓房間被救出。林姓老闆娘全身2度以上燒燙傷，被送往成大醫院；吳姓老闆則被送往永康奇美醫院。兩人被救出時均已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

這家香鋪店位於北區文賢路上，為3樓鋼筋混凝土建築，4樓為鐵皮加蓋。凌晨1時55分，消防局接到報案後，立即派出大批消防人員和車輛前往搶救。由於屋主夫妻受困屋內，消防人員迅速布線破門入室搶救，並從2樓架梯進入。由於2樓堆放大量易燃物，爆裂聲不斷，搶救工作非常困難。

▲台南2死火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員同時升起雲梯車，從1樓、4樓及鄰戶進入火場滅火。爆竹聲響不斷，附近熟睡的鄰居也被驚醒，紛紛跑出屋外關切。火勢迅速蔓延，幾乎全棟都冒出火煙。

調查顯示，起火點燃燒了1樓的金紙、爆竹和雜物，2樓則燃燒金紙、爆竹和家用雜物，3樓和4樓也燃燒了雜物，火勢迅速延燒到隔壁4樓的雜物。火勢直到凌晨4時5分才被撲滅。然而，吳姓老闆夫婦獲救時已無呼吸心跳，送醫後不治。至於起火原因，消防局表示仍需進行火場鑑定調查。