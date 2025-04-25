先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童　滿身泥爬出「破格晉升」

記者魏有德／綜合報導

新疆和田洛浦縣杭桂鎮蘭干艾日克村16日有一名2歲女童不慎掉落40公尺廢井中，由於井口狹窄，佈滿黃泥，造成救援人員的極大限制。此時，一名身形較爲瘦小的25歲維族美女輔警布帕太姆自動請纓，直接下井救人，還在井內要求先把女童救出，再把自己拉上井外，奮不顧身的義舉讓外界十分感動，當地警局也決定將其「破格晉升」以資表揚。

▲維族25歲美女輔警下40公尺深井救出2歲女童。（圖／翻攝環球網，下同）

《環球網》報導，4月24日，洛浦縣公安局舉行優秀警務輔助人員晉升層級暨授銜儀式。經洛浦縣公安局黨委研究，對主動請纓下井救人的布帕太姆·阿布杜喀迪爾破格從七級晉升至五級，同時對其餘優秀輔警進行了授銜。

據了解，這名2歲女童不知何種原因掉入約40公尺的深井中，雖然現場聚集不少救援人員，但看見狹窄的井口也一籌莫展，一時束手無策。

此時，身高155公分，體重40公斤的布帕太姆站了出來，只見她毅然上前，將制服脫去後，在其餘人員的協助下用繩子纏繞著身體，下井救援。待她下到井底後，迅速找到女童並將其用固定好，隨後將女童托起，全程用身體護住孩子的頭部。

經過約20多分鐘，2歲女童順利被成功救出，而布帕太姆則因井內氧氣含量過低而差點缺氧窒息，待她也升井後，只見她癱坐在地上，渾身上下全是黃泥，宛如泥人般的大口大口喝著水，二人也被直接送往醫院救治。

布帕太姆的英勇行為也獲得外界讚賞，當地警局決定讓她「破格晉升」，以表揚鼓勵她的表現，布帕太姆強調，穿著警服，救人就是應該做的，「當時根本顧不上想那麼多，看到孩子現在好好的，我很開心。」