金建希完蛋了！涉嫌炒股獲不起訴　首爾高檢決定「重啟調查」

▲金建希過去曾涉及炒股案，檢方決定重啟偵辦。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅4月初遭到罷免下台、離開總統官邸，其妻子金建希的「總統夫人夢」也被迫落幕。在此之際，首爾中央高等檢察廳宣布，將針對金建希涉嫌借空頭帳戶炒股獲利的案件「重啟調查」，且主導偵辦的檢察官先前便曾指揮偵辦尹錫悅涉及的內亂嫌疑。據悉，檢方半年前曾決定不起訴金建希。

金建希過去曾因涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，2020年遭在野黨國會議員崔康旭向檢方舉發，經過4年半的偵辦後，首爾中央地方檢察廳於2024年10月以證據不足、未能證實金建希認知炒股一事為由，決定以「無嫌疑」之處分不予起訴，引發在野黨非議。

不過，隨著Deutsch Motors會長權五洙和孫某等其他金主3日在大法院（最高法院）三審獲判3年有期徒刑、4年緩刑定讞後，檢方認為有必要重啟調查。

根據《韓聯社》，首爾高等檢察廳今（25）日證實，檢方決定就涉嫌違反資本市場法的抗告事件中，重新偵辦嫌疑人金建希，原因是Deutsch Motors會長權五洙和孫某等其他金主在三審因罪獲判有期徒刑定讞，屆時將由檢察長朴世鉉指揮偵辦金建希。

先前尹錫悅發布緊急戒嚴，並派遣軍警強闖國會與中選會、試圖逮捕朝野主要政治人物時，擔任大檢察廳非常戒嚴特別搜查本部長的朴世鉉，便負責指揮偵辦尹錫悅的內亂案。如今，朴世鉉將再度負責指揮偵辦金建希涉嫌炒股案。

據悉，權五洙曾於2009至2012年涉嫌組織性炒股，而檢方所掌握金建希名下用來炒股的銀行帳戶共有6個，分別是新韓銀行、DB儲蓄銀行、大信儲蓄銀行、未來Asset銀行、DS銀行、韓華銀行，其中有3個銀行帳戶（大信、未來Asset、DS）於權五洙一、二審時，被法庭認為涉及炒股行為。

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