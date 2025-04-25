川普缺席沒提軍費！美韓2+2會談「態度差異大」　下周細談4大領域

▲南韓派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自從美國川普政府祭出對等關稅政策後，各國陸續派遣代表團赴美協商，而南韓派出經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根赴美，並於當地時間24日與美方召開長達1小時半的「2+2通商談判」。為了達成免除關稅的目標，雙方決定擬定「7月方案」，針對關稅、外匯等4大領域進行細部協商，此次並未談及軍費分攤議題。

根據《韓聯社》，南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長安德根遠赴位於華府的美國財政部，與美國財政部長班森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行「韓美2+2通商談判」，從美東時間24日上午8時10分開始進行，並在1個小時10分鐘後結束，期間美國總統川普並未如預期般「閃電登場」。

據悉，先前日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美談判時，川普突然在社群平台預告直接參與談判，赤澤也前往白宮。不過，此次美韓針對關稅議題進行初步談判時，川普並未直接參與，很可能與其繁忙的行程有關，當時川普正準備與挪威總理史托爾（Jonas Gahr Støre）進行會談，加上先前已在對日會談時下馬威，已經失去親臨會談的必要性。

▲相較先前川普參與美日關稅談判，此次並未在美韓談判登場。（圖／達志影像）

在此次初步談判中，南韓期盼在川普宣布的對等關稅政策暫緩實施90天期限到期前，能夠於7月8日前就「撤銷加徵關稅」、「推動產業合作」達成協議，就美國所關注的貿易逆差、投資、造船業、能源等領域展現南韓的合作意願，並向美方解釋對等關稅和個別項目關稅恐對兩國間經濟合作關係造成負面影響，力促美方能夠免除南韓的關稅。

不過，雙方在這場談判的積極度也呈現明顯差異。相較班森特樂觀強調談判進度比預期快、估下周能針對關稅與非關稅措施、經濟安全、投資合作、匯率等4大領域進行細部協商，並進入簽署諒解備忘錄的階段；南韓則在記者會上強調「不會求快」，表示會冷靜且依照秩序進行會談，而這與6月3日南韓即將實施總統大選有關。

報導分析，因為目前南韓處於由代理總統韓悳洙（原國務總理）執政的過渡時期，一旦由目前的過渡政府完成所有談判，恐怕有不恰當的疑慮，因此最理想的狀態是，由目前過渡政府完成談判的初步框架，並在6月3日大選新政府上任以後，與美方就免除對等關稅、產業合作等細部項目進行談判。

▲南韓產業通商資源部長安德根抵達美國。（圖／達志影像）

在美國與挪威進行會談時，班森特在川普的面前透露初步與南韓談判的成果，「非常成功」、「南韓帶來『最佳的提案（Game）』」、「我方與南韓進行非常成功的會議」、「我們（指美韓兩方）做出行動的速度比我預期的還快」。

不過，報導也提到，目前美方在這場初步與南韓談判的會議中，並未像先前與日本談判時一樣，提及對美國不利的貿易問題，包括要求開放進口未滿30個月牛肉、Google地圖要求南韓提供涉及高度機密的精密地圖、藥價制定政策、影視配額等「非關稅壁壘」，預估美方將在未來談判就此向南韓施壓。

韓美雙方並未在會發表聯合新聞稿。對此，崔相穆、安德根會後也在南韓駐美大使館召開記者會，向媒體解釋目前的談判進度，強調已就雙方談判建立初步框架，不過仍必須考量到6月3日大選實施與新政府上台時間點、國會合作等。

另外，先前美方在與日方談判時，曾要求提高駐日美軍軍費分攤，不過在此次談判中，美方並未提到駐韓美軍軍費分攤議題，且尚未提及美韓自由貿易協定（FTA）修訂，也未要求南韓擴大稻米和牛肉類進口。