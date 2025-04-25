搶先日本？　南韓：7月8日前可望「與美達成關稅協議」

▲南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆前往美國，展開貿易談判。（圖／達志影像／newscom）



記者吳美依／綜合報導

川普「對等關稅」暫緩實施90天，日本與南韓都被列為第一波談判名單。而南韓如今表示，協商過程相當順利，關稅豁免期在7月8日結束之前，韓美兩國就可望達成貿易協議。

《路透社》報導，南韓與美國24日在華府展開第1輪談判，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），會晤南韓經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根。

第1輪談判結束後，首爾代表團透露，雙方已同意擬定一項貿易方案，旨在「對等關稅」緩衝期結束前，取消新的美國關稅。

安德根說，「我認為我們今天有一個很好的開始。會議期間，兩國針對未來討論的框架，達成了廣泛的協議。」此外，韓美也同意下周舉行工作層級會談，確認會談範圍與結構，目標是在7月8日之前達成「7月方案」。

崔相穆則表示，5月15日至16日，將在南韓與葛里爾進行更多會談，「討論將關注4個關鍵領域，關稅與非關稅措施、經濟安全、投資合作、匯率政策。」

貝森特也認為，雙方進行了一場「非常成功」的會議，「我們的進展可能比我想像的還要快，最快下周就會討論（協議中的）技術術語了。」

儘管兩國皆未提供細節，但南韓在一份聲明中說道，該國要求豁免對等關稅及特定商品關稅，並且提議在造船、能源、解決貿易失衡方面展開合作。