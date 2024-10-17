南韓第一夫人金建希涉嫌炒股　檢方決定「不起訴」！離譜理由曝光

▲南韓第一夫人金建希。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅的妻子、第一夫人金建希曾因涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，2020年遭到在野黨國會議員向檢方舉發。檢方在4年多的偵辦過程中，遇上南韓政黨輪替，尹錫悅以前檢察總長之姿當選總統。最後，檢方今（17）日終於表示，因相關證據不足，而決定不起訴金建希。

根據《韓聯社》，首爾中央地方檢察廳反腐敗（反貪腐）搜查2部（部長檢察官崔宰勳）於17日，針對金建希違反資本市場法的嫌疑，表示因為認定金建希涉及炒股、共犯等嫌疑之相關證據不足，包括未有相關證據能夠證實金建希認知炒股一事，因此對於金建希該案以「無嫌疑」處分，決定不予以起訴。

檢方判斷，金建希本身並無炒股相關知識，在友人、也就是Deutsch Motors會長權五洙的勸誘下，才會將自己的帳戶交由對方管理，以求賺取收益，對於是否涉嫌炒股則並不知情。

檢方所掌握金建希名下用來炒股的銀行帳戶共有6個，分別是新韓銀行、DB儲蓄銀行、大信儲蓄銀行、未來Asset銀行、DS銀行、韓華銀行，其中有3個銀行帳戶（大信、未來Asset、DS）於權五洙一、二審時，被法庭認為涉及炒股行為。

報導指出，前國會議員崔康旭等開放民主黨比例代表（相當於我國不分區國會議員）候選人，曾經於2020年4月針對金建希、金建希的母親崔恩順涉嫌操弄Deutsch Motors股價獲利而違反資本市場法之嫌疑，向首爾中央地方檢察廳提出舉發，當時尹錫悅還是檢察總長，此事剛好激起尹錫悅和時任法務部長秋美愛之間的矛盾深化，因此受到外界矚目。

2020年10月，時任南韓法務部長秋美愛考量到尹錫悅可能會從中包庇，為了阻止尹錫悅指揮檢方偵辦金建希案，於是發動搜索指揮權。時任首爾中央地方檢察廳長李盛潤（現共同民主黨籍國會議員）依照秋美愛的指示，在反貪腐搜查2部成立搜查專案小組，加快偵辦速度。

然而2020年12月，自從尹錫悅遭到懲戒以後，李盛潤在首爾中央地方檢察廳內遭到檢察官們發動集體抗命，導致失去對於檢方組織的掌握能力，檢方指揮高層和偵辦小組之間的矛盾激化。

分析認為，金建希操弄Deutsch Motors股價案，在檢方進行偵辦的4年期間，不僅經過4名檢察長的更迭，更經歷了政黨輪替，而嫌疑人的丈夫（尹錫悅）還從檢察總長成為總統，在司法與政治之間的各種混亂狀態下，導致檢方偵辦時無法迅速取得關鍵證據，且還要看政界和輿論臉色，最後造成金建希「無嫌疑」收場。