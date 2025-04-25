成大醫院深化醫療外交　再度攜手越南順化中央醫院開拓骨科新篇章

▲成大醫院院長李經維與越南順化中央醫院院長Pham Nhu Hiep共同簽署合作備忘錄，延續雙邊骨科醫療交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院與越南順化中央醫院（Hue Central Hospital）持續深化國際醫療合作關係，雙方正式續簽合作備忘錄，攜手推動骨科臨床與技術交流，拓展跨國醫療新視野。

此次簽署由成大醫院院長李經維主持，骨科部部長吳柏廷擔綱規劃，順化中央醫院則由院長Pham Nhu Hiep率領代表團親赴成大醫院，共同完成簽署儀式，展現雙邊合作高度誠意與決心。

此次締約為雙方自2019年首度簽署合作備忘錄以來，再度攜手邁進重要里程碑。當年由前院長楊俊佑與Pham院長代表簽署，建立長期合作架構，並開啟骨科臨床訓練與研究交流，為台越醫療交流奠定深厚基礎。

順化中央醫院創立於1894年，為越南中部歷史最悠久的國家級醫學重鎮，長年扮演該區域醫療龍頭角色。成大醫院自2000年起陸續接待越南資深醫師來台進修，其中已有28位骨科醫師完成相關訓練，包含來自順化中央醫院的13人。更有醫師深受成大醫院學術氛圍啟發，進一步申請攻讀成功大學生物醫學工程博士學位，見證台灣醫學教育軟實力。

成大醫院強調，未來將持續秉持「接軌國際、深耕本土」核心理念，推動臨床訓練、研究發展及醫療外交多元並進，讓台灣醫療能見度在國際舞台更上一層樓。此次再度與順化中央醫院攜手合作，除技術交流，更是深化醫療人文關懷、厚植亞洲醫療韌性的關鍵一環。