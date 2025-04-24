越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶　網吵翻：有點扯

▲女友媽媽獅子大開口，要求聘金10億越南盾。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「價格算可以嗎？」一名男網友與越南女友交往一年多，日前他親自去越南拜訪女方長輩，不料未來岳母獅子大開口，要求聘金10億越南盾，但她會負責婚禮並提供一甲土地作為蓋新房或當養殖場。原PO因不熟悉跨國婚姻行情，因此求問大家看法。文章引發網友熱議，「已經超過市場行情，祝福你不要人財兩失！」

一名男網友在Dcard表示，女友是越南人、年齡30歲，兩人並非透過仲介或親友介紹認識，而是在一處廣場相遇，他主動訕後才擦出火花，目前已交往一年多且感情穩定，也有結婚的共識，甚至不久前，原PO還去了一趟越南拜訪女方家人，了解未來岳父岳母的經濟狀況與生活環境。

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到了當地，原PO直呼，女友家境其實不錯，住的是超大坪數的平房，家裡還擁有大片田地出租耕作，長輩經濟狀況無虞，唯獨地理位置確實比較偏僻。

後來女友向家人提到有關結婚的念頭，結果媽媽要求聘金要10億越南盾（大概新台幣125萬），不過對方也不是只出一張嘴，從婚禮流程、金飾與戒指等細節都會由她全權負責，甚至願意再提供「一甲地」作為兩人的新生活起點，還說可以自由規劃是要蓋新房還是用來經營養殖場，希望女兒未來能常常回家探望兩老。

面對高額的聘金條件，原PO心中其實有點遲疑，坦言這一樁跨國婚姻毫無經驗，也沒找過仲介，對越南地區結婚相關的行情完全沒概念，怕一不小心成了盤子，「這樣的價格算可以嗎？還是再跟對方的媽媽商量一下？」

底下網友回應，「娶不是問題，問題是越南老婆會不會是搬運工？把老公全部資產搬運回娘家、房子越蓋越多、田越來越廣大，你拿不出來錢就翻臉離婚，可能連小孩都不要」、「你才認識她一年多，真正相處時間有多少呢？（越南女生通常早婚早生子，婚姻紀錄沒有仲介協助）」、「十億越盾？已經超過市場行情，祝福你不要人財兩失」、「在越南，外國人是不能擁有越南的土地的，再來女友30歲並不年輕了，家人卻跟你要125萬...這有點扯」、「再加上辦個婚禮，200萬跑不掉」、「這是開了一個讓人知難而退的聘金數字嗎」。