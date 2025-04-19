意志力大挑戰！六十石山半程馬報名中　總獎金30萬

▲▼六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽火熱報名中，總獎金30萬。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025花蓮富里六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽現正火熱報名中！這不只是一場比賽，而是一場腳力與意志的極限挑戰，一次站上山巔、擁抱金針花海的榮耀征途。賽事將於9月14日盛大登場，沿著東台灣最具詩意與挑戰性的山路-花蓮富里的六十石山展開。跑者將在滿山金針花盛開的壯麗景色中奔馳，感受「跑在天堂邊緣」的浪漫與震撼。

本次賽事三大組別全面開放報名，分別有:5公里「快樂響導組」：報名費 800元（含保證金100元）；10公里「勇敢先鋒組」：報名費 1,000元（含保證金100元），以及21公里「金針勇士組」：報名費 1,100元（含保證金100元）。內含100元晶片保證金，於完賽後將歸還晶片退還100元。

5公里及10公里完賽後也將發放100元市集體驗券，而21公里完賽後則提供餐食乙份。另外，本次賽事特別爭取到學生團報名優惠，各組報名皆減免新台幣200元。優惠對象為富里鄉及玉里鎮轄內高中、國中及國小之學生以及富里鄉及玉里鎮轄內高中、國中及國小之教職員。學生團報優惠報名的勇者們，勿自行於網站上報名，請以校為單位進行團體報名哦！

▲▼賽事提供迎賓禮及完賽獎牌、活動紀念衫等多項好禮。

報名參賽禮與完賽禮內容豐富，包括：富里限定迎賓禮：金獎富里米（由在地農民用心栽種）、完賽專屬金針花乾禮包（富里三寶之一）、活動紀念衫、號碼布、完賽毛巾及完賽獎牌等多項好禮哦。另外還有遠雄海洋公園限定優惠加碼，凡參賽者於賽前後三日（9月13日至9月15日）憑號碼布，即可享有遠雄海洋公園優惠入園價100元。陪跑親友憑賽事秩序冊截圖，也能享有399元優惠入園，賽後不妨規劃一場身心療癒的小旅行。

本屆六十石山半程馬拉松除了榮耀與風景，更有高額獎金等你來挑戰！總獎金上看30萬元，等你一戰成名！

金針勇士組（21公里）：總獎金15萬元，第一名可獲得2萬元；勇敢先鋒組（10公里）：總獎金10萬元，第一名可獲得1萬元，以及快樂響導組（5公里）：總獎金5萬元，第一名可獲得5,000元。詳細獎金分配請見報名網站說明頁面，讓你跑得熱血又有收穫！

請參賽的勇者們報名前請務必評估自身健康狀況，若有下列病症或病史者，建議先行諮詢醫師專業意見，請勿勉強參賽：不明原因的胸部不適（胸悶、胸痛）、呼吸困難、頭暈、突然失去意識、高血壓（>140/90 mmHg）、心臟病、腎功能異常、糖尿病、高血脂（總膽固醇>240mg/dL）、家族心臟病史（直系親屬於60歲前發生心臟病或猝死），以及癲癇。

富里鄉鄉長江東成表示：「六十石山是富里的驕傲，我們不只是辦一場比賽，而是邀請大家深入體驗這片土地的美與熱情。希望透過這場馬拉松，讓更多人看見富里的自然風光、農業特色與人情溫度，也歡迎全台跑者在九月齊聚富里，接受挑戰、跑出感動！」

報名資訊請見活動官網：

https://irunner.biji.co/fulirun2025