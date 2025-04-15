桃園市公幼教師暨契約進用人員聯合甄選　4／28起受理網路報名

▲桃園市公幼教師暨契約進用人員聯合甄選，即將展開。（資料照／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局14日指出，該局今年延續辦理公立幼兒園普通班及學前特教育班教師、契約進用教保員及職員甄選，初試報名自4月28日8時起至5月1日18時止，一律採取網路報名。初試日期為5月25日，複試日期為6月8日；甄選錄取名額於4月28日前公告聯合甄選網站。

為維護考生權益，考生報考甄選「教師」類別時，可同時選擇報考「教保員」類別（同時報考教師及教保員者，須分別繳交報名費用），其初試成績一試兩用，複試依報考類別分別應試，若同時錄取「教師」及「教保員」類別資格者可參加兩類別的分發作業，擇一類別報到；另為保障身心障礙者就業機會，本（114）年度契約進用職員聯合甄選設有「身心障礙組」。

此外，為支持家庭育兒，桃園市鼓勵公幼提供延長照顧服務，並於今年合併辦理「加置照顧服務人員」甄選，甄選方式包含筆試及口試，以提供家長與幼兒更優質的延長照顧服務品質。

桃園市持續推動本土語言及英語融入幼兒園教學活動，本年度教師及契約進用教保員甄選初試，延續語言能力認證加分機制，考生倘具備本土語文（閩南語、客語或原住民語擇一）中高級以上語言能力認證，或3年內（即於111年1月1日至114年4月27日期間）取得符合相當於CEFR語言參考架構B2級以上英語文檢定證明書，經審核通過後，初試原始分數加2分，至多採計4分。

明（115）年度語言能力認證加分機制調整為逐級加分，即具備初級（含）以下閩南語、客語、原住民語能力認證者，初試原始成績加1分，中級（含）以上者加2分；又英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B1級者初試原始成績加1分，B2級以上者加2分，以鼓勵報考者充實相關語文能力，培育幼兒具本土情懷及國際視野。