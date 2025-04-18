南投縣大專青年公部門暑期工讀開放64名額　4／21起線上報名

▲南投縣政府提供大專校院學生暑期工讀職缺，於21日起受理報名，圖為縣府過去舉辦公部門暑期工讀生計畫職前訓練。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，縣政府今年度釋出64個公部門暑期工讀機會，報名時間自4月21日起至5月4日止，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬8590元。

縣府說明，今年的名額中，包含身心障礙保障名額6名、特殊條件保障名額22名及一般名額36名，希望透過暑期工讀機會，協助青年學子建立正確的就業態度與職業價值觀，同時關懷弱勢家庭的經濟需求；透過實際參與公部門運作，不僅能培養多元的專業技能，也能強化職場實務能力，為未來的職涯發展奠定良好基礎。

社會及勞動局長林志忠表示，報名資格條件為本人設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、應屆畢業生、研究生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至113年度曾錄取進用之工讀生，也將不重複錄用。

社勞局提醒，今年暑期工讀採「線上報名」方式辦理，意者請上南投縣政府網路e櫃檯（https://eservice.nantou.gov.tw）掌握作業期程，並預定於5月24日(星期六)上午9時，由縣府人員辦理代替公開抽籤，將全程錄影並於南投縣政府臉書粉絲專頁線上直播，相關問題請洽：049-2222106(分機1881-1883)及049-2222136(專線)承辦人柯先生。