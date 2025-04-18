　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣大專青年公部門暑期工讀開放64名額　4／21起線上報名

▲南投縣政府提供大專校院學生暑期工讀職缺，於21日起受理報名，圖為縣府過去舉辦公部門暑期工讀生計畫職前訓練。（圖／資料照片）

▲南投縣政府提供大專校院學生暑期工讀職缺，於21日起受理報名，圖為縣府過去舉辦公部門暑期工讀生計畫職前訓練。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，縣政府今年度釋出64個公部門暑期工讀機會，報名時間自4月21日起至5月4日止，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬8590元。

縣府說明，今年的名額中，包含身心障礙保障名額6名、特殊條件保障名額22名及一般名額36名，希望透過暑期工讀機會，協助青年學子建立正確的就業態度與職業價值觀，同時關懷弱勢家庭的經濟需求；透過實際參與公部門運作，不僅能培養多元的專業技能，也能強化職場實務能力，為未來的職涯發展奠定良好基礎。

社會及勞動局長林志忠表示，報名資格條件為本人設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、應屆畢業生、研究生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至113年度曾錄取進用之工讀生，也將不重複錄用。

社勞局提醒，今年暑期工讀採「線上報名」方式辦理，意者請上南投縣政府網路e櫃檯（https://eservice.nantou.gov.tw）掌握作業期程，並預定於5月24日(星期六)上午9時，由縣府人員辦理代替公開抽籤，將全程錄影並於南投縣政府臉書粉絲專頁線上直播，相關問題請洽：049-2222106(分機1881-1883)及049-2222136(專線)承辦人柯先生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本長野縣晚間地震！預估規模5.0、最大震度5弱
快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保
百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世
挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊
快訊／高雄雙罷劫負責人突遭上銬　現場高喊綠色恐怖畫面曝　
快訊／郭哲敏被羈押提抗告！高院裁定駁回
電腦暗藏「神秘資料夾」　微軟示警：勿刪
快訊／國民黨罷免4綠委涉幽靈聯署　新北檢聲押6人吞敗今提抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義監獄舉辦生命教育講座　療癒淡彩畫家正向力量傳遞

勞動部推動「僱用獎助」　 促進中高齡者就業

移民署嘉義多元文化宣導活動　手作茄芷袋感受臺灣味

南投縣大專青年公部門暑期工讀開放64名額　4／21起線上報名

執行署嘉義分署攜手蘭花商　農特產銷售展示各式品種

114年全中運明台南登場　南投運動重鎮旭光高中選手迎接聖火

桃園客家桐花祭登場　龍潭警方「交管措施+停車規劃」一次看

嘉市警強化不動產防詐　急阻6詐騙案！救下民眾760萬血汗錢

原民風舞出國際視野　台東23隊征戰全國舞蹈賽大放異彩

天氣太熱初鹿男險中暑　台東暖警機車載他返家

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

嘉義監獄舉辦生命教育講座　療癒淡彩畫家正向力量傳遞

勞動部推動「僱用獎助」　 促進中高齡者就業

移民署嘉義多元文化宣導活動　手作茄芷袋感受臺灣味

南投縣大專青年公部門暑期工讀開放64名額　4／21起線上報名

執行署嘉義分署攜手蘭花商　農特產銷售展示各式品種

114年全中運明台南登場　南投運動重鎮旭光高中選手迎接聖火

桃園客家桐花祭登場　龍潭警方「交管措施+停車規劃」一次看

嘉市警強化不動產防詐　急阻6詐騙案！救下民眾760萬血汗錢

原民風舞出國際視野　台東23隊征戰全國舞蹈賽大放異彩

天氣太熱初鹿男險中暑　台東暖警機車載他返家

快訊／日本長野縣晚間地震！預估規模5.0、最大震度5弱

韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了

張宥謙至今一球未投？餅總點出課題　鍾允華有望成一軍新戰力

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」　傻眼被誤認收保護費

斥詐風雲論壇刑事局公布「識懲堵阻」打詐現況　提升識詐意識阻詐

快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世：沒妳好無聊

嘉義監獄舉辦生命教育講座　療癒淡彩畫家正向力量傳遞

國軍影像走進通勤日常　公車站攝影展呈現衛國風采

Tizzy Bac惠婷自爆「曾客串台劇」！ 　演過頭成黑歷史

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

地方熱門新聞

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

台南西港食品工廠火警延燒200平方公尺消防機器人出動救援

高中生僅幫廣告電子菸慘挨南投縣衛生局罰20萬

台中知名婚宴會館月底熄燈「1事」不符規定　罰款6萬

台南布第10批高風險駕駛！多數致命違規3年內禁考照

「火場救命神器」免費送！鹽水義消捐300顆住警器

南警2小時狂攔56輛噪音車！最小駕駛竟是無照未成年

台南新營舉辦因應關稅座談會市府提五項因應措施

永和大陳公辦都更喜事再添一樁！

台南知名飯店疑似食物中毒案驗出諾羅病毒惟無法判定食物中毒

新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」

斥資3千萬活化閒置空間　外埔多功能場所啟用

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

蘇花中仁隧道開放普通機車　試辦期間限速50

更多熱門

相關新聞

桃園公幼教師暨契約進用人員　聯合甄選報名

桃園公幼教師暨契約進用人員　聯合甄選報名

桃園市政府教育局14日指出，該局今年延續辦理公立幼兒園普通班及學前特教育班教師、契約進用教保員及職員甄選，初試報名自4月28日8時起至5月1日18時止，一律採取網路報名。初試日期為5月25日，複試日期為6月8日；甄選錄取名額於4月28日前公告聯合甄選網站。

花蓮春季集團結婚報名開跑　徵55對新人見證幸福

花蓮春季集團結婚報名開跑　徵55對新人見證幸福

桃園公部門暑期工讀　提供大專生400名額

桃園公部門暑期工讀　提供大專生400名額

白沙屯媽祖「明起暫停報名4天」！原因曝光

白沙屯媽祖「明起暫停報名4天」！原因曝光

黃偉哲推動公部門非暑期工讀學子積極求職迴響佳

黃偉哲推動公部門非暑期工讀學子積極求職迴響佳

關鍵字：

大專青年公部門暑期工讀報名

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

家寧媽有動作了！

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面