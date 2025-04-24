迎五一勞動節　桃園四大產業工會聯合會表揚127名模範勞工

▲桃園市「台灣機械、電工、紡織、食品業聯合會」理事長。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

五一勞動節前夕，桃園市「台灣機械、電工、紡織、食品業聯合會」於中壢區表揚127名模範勞工。市長張善政表示，桃園連續十多年蟬聯全台工業產值第一，展現產業與勞動力的強勁實力，感恩勞工朋友們長年來，對台灣經濟發展的努力與貢獻。

張善政說，尤其近期美國提出對等關稅議題，雖已宣布暫緩90天，但此舉已對各產業造成壓力，目前市府已研擬因應對策，行政院也針對原規劃的880億支持方案進一步加碼，其中一大部分將用於保障勞工工作權益。

▲市長張善政表揚模範勞工。（圖／市府提供）

台灣機械業工會聯合會理事長段維中表示，四大聯合會每年舉辦表揚模範勞工活動，給予受獎員工最大的肯定。面對近期美國對等關稅所帶來的衝擊時，肯定市府積極提出相關應變措施，展現對勞工與產業的高度重視。

勞動局表示，本次共有127名優秀勞動者獲得模範勞工殊榮，市府將持續落實推動「勞工五夠力」政策，包括「擴大職訓力」、「提供成家力」、「增強工會力」、「強化保障力」與「提升對話力」協助企業建立優質就業安全環境、造福勞工朋友，並積極保障勞工權益。

包括市議員葉明月、劉曾玉春、黃崇真、魏筠、勞動部政務次長李健鴻、市府勞動局長李賢祥、桃園市總工會副理事長劉勝銘、台灣機械業工會聯合會理事長段維中、台灣電工器材業工會聯合會理事長吳文魁、台灣紡織染整業工會聯合會理事長洪紹益、台灣食品加工業工會聯合會理事長王逸翔等均一同出席活動。