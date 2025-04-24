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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

思念柯文哲　陳佩琪勤練英文：要告訴全世界先生受到兇殘民進黨迫害

▲▼柯文哲疼痛血尿+嘔吐，疑急性腎損傷，陳佩琪召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押中，近期夫人陳佩琪不斷在臉書抒發思夫之情。今（24日）陳佩琪在臉書說，最近除了做做家事、偶爾看看病人外，還每天努力練英文，祈能有朝一日，走遍全台灣和全世界，「我要站上台親自告訴全世界的人，我的先生是如何受到兇殘的民進黨政府的司法迫害的」。

柯文哲夫人陳佩琪表示，最近天氣多變， 有時很熱、有時覺得有涼意，這種天氣讓她常想到先生，「他有過敏，又處在那種惡劣環境， 是不是也會覺得不舒服呢？」

陳佩琪提到，前兩天是世界地球日，先生很環保，常堅持辦公室冷氣溫度不要調太低，甚至不要開冷氣，說天氣熱忍耐一下就好了。記得年初他回來那幾天，說房舍內有一個無法遮蔽的天窗，寒流來襲時，深夜冷風會長驅直入，讓人凍到打哆嗩無法入睡，「想到他曾跟我講過的這些話，總會讓我心痛不已」。

陳佩琪還說，先生喜歡吃潤餅，常買東門市場的名店潤餅去給他，早先不知道不可以加花生粉，後來有人好心提醒我，才知道以前送入的潤餅裡頭的花生粉是有人幫忙剔除了，心想混在一起的花生粉怎麼剔除啊？又讓我一陣心痛，無法想像先生最後吃到的東西是什麼？

陳佩琪表示，總統可以帶夫人送的無糖餅乾去總統府上班，她先生吃個加花生粉的潤餅都不可以？請問他犯了什麼罪？沒介入京華城的任何一場決議會議， 沒影響決策會議中的任何的一位委員，綠共卻羈押一個完全沒有介入的市長8個月，還不放人。

陳佩琪說，最近除了做做家事、偶爾看看病人外，還每天努力練英文，祈能有朝一日，走遍全台灣和全世界，我要站上台親自告訴全世界的人，我的先生是如何受到兇殘的民進黨政府的司法迫害的。

陳佩琪表示，民主國家都怕獨裁者戒嚴，現在綠共關押在野黨領袖， 用國家資源掌控「媒體」和「司法」， 不用宣布戒嚴，幾乎等同實質戒嚴了。

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