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見「穩賺不賠」心癢了！他遭詐1884萬　11車手被逮遍布9縣市

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑大等警方，兵分多路查緝11名車手到案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「投資攏係假，民眾勿輕信社群話術！」台南市警刑警大隊偵五隊與歸仁分局日前偵辦一起Instagram假投資詐騙案，在台南地檢署董詠勝檢察官指揮下，兵分多路前進全台9縣市查緝詐騙車手，共拘提11人，起獲贓款3萬2000元，全案依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警方指出，一名曾姓被害人，去年透過Instagram看到「穩賺不賠」的股票投資訊息，進一步加入詐團所設LINE群組，依指示下載名為「恆豐」的APP，投入資金達1884萬餘元，卻在欲贖回投資獲利時發現無法提領且無法聯繫對方，驚覺遭詐報案。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

警方接獲報案後成立專案小組，長期調閱資料、影像比對，並透過大數據交叉分析鎖定嫌犯行蹤。於4月14日至17日，分赴台中市南區、太平區、嘉義縣竹崎鄉、民雄鄉、台東縣成功鎮、高雄市美濃區、宜蘭縣南澳鄉與蘇澳鎮、桃園市大園區、新北市蘆洲區等地，拘提25歲陳姓男子等11名車手（6男5女），並查扣詐欺贓款。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑大大隊長李宏倫提醒，民眾切勿輕信社群媒體與陌生人投資話術，標榜「保證獲利」、「高報酬」、「無風險」等關鍵字往往都是詐騙前奏。他強調，投資理財應選擇正當管道，若遇疑似詐騙情形，可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求協助，警方將全力協助防堵詐騙風險。

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