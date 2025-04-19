騙406萬仍不罷手！還要面交50萬「護送費」　警衝咖啡店逮車手

▲▼警方專案小組埋伏在咖啡店裡待車手現身取款，迅速上前逮捕。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局本日前接獲民眾報案稱，遭到「假投資」詐騙，並與車手面交達4次，面交地點皆擇於同一間連鎖知名咖啡廳，被害人共已交付406萬。不料詐騙集團竟食髓知味，再度以需支付護送費為由，要求被害人交付50萬元才能得到投資獲利，警方成立專案小組，成功逮捕1名詐團車手。

據了解，被害人於網路上見到詐團所發布之投資群組，並以通訊軟體LINE與對方接洽，對方以「高獲利」、「如賠錢則連本帶利返還」等話術誘使被害人投資，被害人投入款項後發現無法出金，始驚覺遭詐騙。詐團得手後再度來電，要求被害人支付護送費50萬元方能出金，雙方約定於花蓮市某連鎖知名咖啡廳面交。

警方獲報後暗中埋伏，於被害人交付款項後當場逮捕面交取款之謝姓車手。全案依刑法詐欺及洗錢防制罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲詐團車手被依刑法詐欺及洗錢防制罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

鳳林分局呼籲詐騙集團擅長利用民眾對「高獲利高報酬」趨之若鶩之心態，在上鉤後持續誘騙被害人交付現金，請務必提高警覺。

警方並呼籲如有相關問題，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，另可多加利用內政部警政署打詐儀表板，瀏覽相關詐騙案件之案類及分析，全民攜手防詐，共同守護國人財產安全。

