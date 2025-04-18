「穩賺不賠」加碼投資30萬...彰化少婦揭騙局　新手媽被逮

▲新手媽媽淪為詐騙車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名少婦，在臉書瀏覽投資資訊時，誤信詐騙集團的「穩賺不賠」話術，加入股票投資群組後，先投5萬元，接著又加碼30萬元，想獲取更高利潤，所幸被害人察覺有異報警，警方迅速出動埋伏，趁面交時逮捕蘇姓女車手，令人唏噓的是，蘇女竟是一名育有7個月大嬰兒的新手媽媽，因經濟壓力誤入詐騙集團陷阱淪為共犯。

員林警分局表示，這名家庭主婦最初在社交平台上看到投資廣告，被「專屬優惠方案」吸引，加入群組後，詐騙集團以專業話術營造可信形象，先讓她小額投入5萬元並提供虛假獲利報表，逐步建立信任。

▲新手媽媽淪為詐騙車手。（圖／警方提供）

當對方要求再加碼30萬元時，被害人因金額龐大起疑，決定報警。員林分局林厝派出所副所長張首意接獲報案後，立即率打詐小組前往約定的彰美路面交地點埋伏，待蘇姓女車手現身取款時當場逮捕，及時保住被害人的積蓄。

警方調查發現，涉案的蘇姓女子年僅31歲，是一名育有嬰兒的年輕媽媽，因育兒開銷龐大，在網路求職時輕信「輕鬆高薪」的打工訊息，未料竟被詐騙集團利用成為車手。

▲警方查獲30萬現金及手機等證物。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑對此表示惋惜，強調詐騙集團常鎖定經濟弱勢者擔任車手，民眾求職時務必確認公司合法性，若工作內容涉及代領款項或要求提供帳戶，極可能是詐騙。此案中，蘇女除面臨詐欺罪嫌，亦違反《洗錢防制法》，全案已移送彰化地檢署偵辦。