邊講電話邊做「狗牌」太顯眼！警超商逮詐團車手查扣贓款

記者林東良/台南報導

台南市警方又擋下一起詐騙案！市警五分局公園派出所日前在北區西門路一間超商內，逮獲一名疑似隸屬假投資詐騙集團的車手，這名林姓男子一邊講電話、一邊製作詐團慣用的「狗牌」工作證，引起警方注意，經便衣警力火速介入查緝，當場查扣詐騙贓款新台幣1萬多元，全案依詐欺及洗錢防製法罪嫌送辦。

▲台南警方查獲一名加入假投資詐騙集團的60歲林姓車手，查扣作案證物與贓款1萬多元。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，案發在4月21日下午2時許，當時公園派出所警員楊佩宜執行巡邏勤務，行經西門路四段時發現一名男子神情慌張、講電話講得激動，舉止明顯可疑，便立即通報線上警力展開監控。

60歲林姓男子（台南人，無業）進入超商後，便衣警員杜孟樵緊跟進入，發現對方在座位區拿著膠帶、名牌殼，疑似正在製作「狗牌」車手證件，桌上還散落多張詐騙收據。警方見狀立即展開盤查，由警員吳玟庭、鄭佳欣合力將林姓男子當場帶回。

警方也調閱監視器，成功比對到受害人身分，並通知住在附近的林姓民眾到派出所指認並提出告訴。整起案件不僅成功查扣詐騙所得，也掌握詐團更多資料，警方目前正持續向上溯源偵辦中。

第五分局長洪宏榮表示，詐騙集團近年已朝向組織化、系統化發展，從車手到詐騙機房都有明確分工。警方將運用科技偵查與金流分析，聯合相關單位深入追查背後主嫌，堅決依法嚴辦，絕不寬貸。

警方呼籲，民眾若接到可疑投資、保證獲利、要求匯款或提供個資的電話與訊息，務必提高警覺，勿貿然相信。可撥打165反詐騙專線查證或向鄰近派出所求助，攜手警民合作，才能根除詐騙鏈條，共築安全防線。