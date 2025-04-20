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台人被騙走16億！第1手法竟出現「去死去死」恐怖諧音

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲本周詐騙金額超過16億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（4月13日至4月19日）詐騙案件受理數達3862件，財產損失金額則超過16億元。而詐騙手法依舊以「假投資」最多例，且金額8.3億也最為驚人，一周有5天破億，其中有1天金額還出現「去死去死」的恐怖諧音。

165打詐儀錶板」資料顯示，本周詐騙財損為16億7153萬2000元，受理件數有3862件，仍以「假投資詐騙」669件居冠，財產損失8億3334萬1000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」580件，金額2637萬7000元、「假買家騙賣家詐騙」380件，金額為4028萬6000元。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
4月13日 447 1億2961萬2000
4月14日 594 2億7639萬7000
4月15日 626 2億5379萬5000
4月16日 576 2億7844萬1000
4月17日 565 3億429萬9000
4月18日 587 2億6532萬8000
4月19日 467 1億6366萬
本周統計 3862 16億7153萬2000

進一步觀察「假投資詐騙」，一周有5天都破億元，甚至在4月17日金額還飆到1億8487萬，而4月13日金額7474萬4000元，還出現「去死去死」的恐怖諧音。

詐騙手法前三名 受理件數（件） 詐騙金額（元）
假投資詐騙 669 8億3334萬1000
網路購物詐騙 580 2637萬7000
假買家騙賣家詐騙 380 4028萬6000

俗話說天下沒有白吃的午餐，關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：

1、免費領取投資秘笈
2、投資書籍限時免費領取
3、股票健檢、持股診斷
4、ETF投資分享
5、LINE投資群組股票分析、操盤教學
6、內線消息當沖佈局，跟著大戶當沖獲利
7、優先低價申購新股
8、掌握股票抽籤系統漏洞必中籤
9、AI投資機器人
10、資金透過投資APP直接進入交易所，具有優先買賣權
11、 虛擬貨幣投資獲利計劃，投入越多獲利越多，獲利後需收取看似合理的服務費
12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因
13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）
14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統
15、金管會通知出金需先繳納稅金
16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金
17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款
18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金

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04/19 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

165打詐儀錶板詐騙假投資金額

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