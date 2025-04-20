台人被騙走16億！第1手法竟出現「去死去死」恐怖諧音

▲本周詐騙金額超過16億元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（4月13日至4月19日）詐騙案件受理數達3862件，財產損失金額則超過16億元。而詐騙手法依舊以「假投資」最多例，且金額8.3億也最為驚人，一周有5天破億，其中有1天金額還出現「去死去死」的恐怖諧音。

「165打詐儀錶板」資料顯示，本周詐騙財損為16億7153萬2000元，受理件數有3862件，仍以「假投資詐騙」669件居冠，財產損失8億3334萬1000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」580件，金額2637萬7000元、「假買家騙賣家詐騙」380件，金額為4028萬6000元。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 4月13日 447 1億2961萬2000 4月14日 594 2億7639萬7000 4月15日 626 2億5379萬5000 4月16日 576 2億7844萬1000 4月17日 565 3億429萬9000 4月18日 587 2億6532萬8000 4月19日 467 1億6366萬 本周統計 3862 16億7153萬2000

進一步觀察「假投資詐騙」，一周有5天都破億元，甚至在4月17日金額還飆到1億8487萬，而4月13日金額7474萬4000元，還出現「去死去死」的恐怖諧音。

詐騙手法前三名 受理件數（件） 詐騙金額（元） 假投資詐騙 669 8億3334萬1000 網路購物詐騙 580 2637萬7000 假買家騙賣家詐騙 380 4028萬6000

俗話說天下沒有白吃的午餐，關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：

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14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統

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