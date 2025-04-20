台人被騙走16億！第1手法竟出現「去死去死」恐怖諧音

▲本周詐騙金額超過16億元。（示意圖／記者劉維榛攝）
網搜小組／劉維榛報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（4月13日至4月19日）詐騙案件受理數達3862件，財產損失金額則超過16億元。而詐騙手法依舊以「假投資」最多例，且金額8.3億也最為驚人，一周有5天破億，其中有1天金額還出現「去死去死」的恐怖諧音。
「165打詐儀錶板」資料顯示，本周詐騙財損為16億7153萬2000元，受理件數有3862件，仍以「假投資詐騙」669件居冠，財產損失8億3334萬1000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」580件，金額2637萬7000元、「假買家騙賣家詐騙」380件，金額為4028萬6000元。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|4月13日
|447
|1億2961萬2000
|4月14日
|594
|2億7639萬7000
|4月15日
|626
|2億5379萬5000
|4月16日
|576
|2億7844萬1000
|4月17日
|565
|3億429萬9000
|4月18日
|587
|2億6532萬8000
|4月19日
|467
|1億6366萬
|本周統計
|3862
|16億7153萬2000
進一步觀察「假投資詐騙」，一周有5天都破億元，甚至在4月17日金額還飆到1億8487萬，而4月13日金額7474萬4000元，還出現「去死去死」的恐怖諧音。
|詐騙手法前三名
|受理件數（件）
|詐騙金額（元）
|假投資詐騙
|669
|8億3334萬1000
|網路購物詐騙
|580
|2637萬7000
|假買家騙賣家詐騙
|380
|4028萬6000
俗話說天下沒有白吃的午餐，關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：
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13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）
14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統
15、金管會通知出金需先繳納稅金
16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金
17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款
18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金
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