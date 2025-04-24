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美媒曝白宮考慮降低對中關稅50至65％　美國財政部長回應了

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普總統未提出任何單方面削減對中的關稅。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

針對《華爾街日報》報導，白宮考慮將中國進口商品的關稅降至50％至65％，美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普總統未提出任何單方面削減對中國關稅的承諾，並強調雙方只有互相降低目前處於歷史高位的關稅額度，才有可能重啟貿易談判。

綜合外媒報導，《華爾街日報》23日報導，川普政府正考慮大幅削減對中國進口商品徵收的關稅，某些品項甚至會削減超過一半以上，希望能緩解美中之間的緊張關係，報導中還引述一名白宮高級官員的說法，指稱白宮正考慮把對中國商品的進口關稅降到50%至65%左右。

對此，貝森特23日在華盛頓出席國際金融協會（IIF）年會後受訪時，有媒體詢問《華爾街日報》報導的消息是否為真，他表示，川普總統未提出任何單方面降低對中國關稅的承諾。

貝森特也表示，現行美國對中國的關稅平均已達到145％，中國對美國的關稅也達到125％，創下近百年以來的高點，才重啟中美貿易談判之前，雙方必須先降低處於歷史高位的關稅額度。

貝森特強調，美中雙方目前都已經意識到了，雙方現行的高額關稅是不可持續的，「這種情況幾乎等同貿易禁運了，兩國的貿易中斷，不符合任何人的利益」。

貝森特指出，未來雙方關稅若以對等的方式調降，他不會覺得意外，他也認為，美中要實現真正的貿易再平衡，可能還需要2至3年的時間，關鍵在雙方政府高層是否能有效溝通及互相信任。

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