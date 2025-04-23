防堵中國洗產地！郭智輝鬆口將上修MIT35%加值比　罰金一半當檢舉獎金

▲防堵中國洗產地，郭智輝表示，將強化MIT認定標準，並增加吹哨者獎金。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅後，引發全球多國爭相談判，其中「中國產品洗產地」議題是美方關切重點之一。對此，經濟部長郭智輝23日在立法院表示，未來會逐步強化台灣製造認定標準，產品的台灣加值達35%就算台灣製造的規定也會研議上調，針對檢舉廠商出進口不實，將研議把罰金的一半提撥作為檢舉獎金。

立法院經濟委員會23日邀請郭智輝報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」。民進黨立委鍾佳濱質詢時表示，美方十分關切中國產品透過第三地洗產地的問題，過往光電板、汽車零組件都是洗產地的高風險產品之一，質疑中國光電板、汽車零組件是否有洗產地進入台灣的情況。

針對光電板洗產地的問題，能源署代理署長李君禮指出，已建立妥善的防堵機制，目前已沒有此情況。至於中國汽車零組件洗產地問題，產發署署長邱求慧回答，政府已逐步導入管理機制進行防堵，要求汽車中的零組件必須有一定比例在台灣生產，第一年是15%，未來會逐步增加到35%。

鍾佳濱再指出，根據我國現行的法律規定，只要產品的台灣加值達35%即可標示MIT，但美國對進口產品的認定是，只要產品含有的中國成分達35％就是中國製，若一輛汽車的中國製零組件、台灣製零組件各佔一半，在我國認定是台灣製，在美國卻會變成中國製，台灣恐踩「洗產地」紅線。

對此，郭智輝表示，會建議業者主動與美方客戶溝通，透過美國海關預審機制確認原產地，降低貿易風險。他還說，經濟部正在推動非紅供應鏈，未來汽車也會比照電子資通類產品排除中國來源，現在35%台灣加值的規定也會研議上調，同時中國成分也會限制在35％以下。

鍾佳濱接著指出，針對防堵洗產地的執行面，根據現行《貿易法》相關檢舉規定，吹哨者檢舉廠商出進口不實，只會發給「獎勵狀」鼓勵，質疑是否誘因不足。郭智輝回應，經濟部正在考慮將檢舉罰款中的一半提撥作為獎金，希望能以增加誘因的方式強化市場監督效果。