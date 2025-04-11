嚴防中國商品來台洗產地　吳沛憶：國民黨快撤回「離島自貿區案」

▲民進黨立委吳沛憶。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普日前宣布將中國關稅提升至125％，對此，民進黨立委吳沛憶昨（10日）表示，未來台灣必須嚴防的就是「中國商品來台洗產地」，在美中貿易戰時，就查獲多起案件，此外，吳沛憶也呼籲，國民黨盡速撤回陳玉珍為中國開「洗產地」大門的「離島建設條例修正案」。

吳沛憶提到，川普關稅迎來大轉折，目前全球各國，包括台灣，關稅降至 10%，但中國因為採取報復性措施，反而輸美關稅被提升125%，她直言，未來台灣必須嚴防的一件事，就是中國商品來台灣「洗產地」的風險。

吳沛憶指出，川普第一任時，發生美中貿易戰，當時就曾查獲多起「台灣原產地證明書」被用於中國商品的案件。為此，她強調，如果「洗產地」發生，台灣會被國際調查，調查不只是針對特定公司，而是會牽連到整體產業。

然而吳沛憶感慨，雪上加霜的是，國民黨一邊喊共赴國難，卻在製造國難，國民黨立委陳玉珍的「離島自由貿易示範區」提案，是會讓台灣為中國打開「洗產地」的大門。

吳沛憶說明，陳玉珍的自貿區提案，立法理由明白寫說是為了便利中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」進出，毫不掩飾這就是專為中國開大門。

▲民進黨立委吳沛憶指出，中國國民黨立委陳玉珍提案的《離島建設條例》修法內容，有為中國開「洗產地」大門之虞。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）

吳沛憶不解，在中國要被課125%關稅下，國民黨立委卻提案，要加劇台灣被中國洗產地的問題，有陳玉珍這種立委，我們還需要敵人嗎？更何況，國民黨過去已經多次示範，用「舉手表決」粗暴通過有問題、有疑慮的法案

最後，吳沛憶直指，這個提案真的令她非常擔憂，從而想呼籲，國民黨若真心要共赴國難，就盡速撤回陳玉珍的「離島建設條例修正案」，台灣產業真的經不起國民黨的胡鬧摧殘。