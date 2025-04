赴日買熊貓襪驚見「Made in Taiwan」！一票喊常見：迪士尼也看過

▲可愛熊貓襪居然是台灣製造。(圖/「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權)



記者施怡妏/綜合報導

在日本買紀念品,商品居然是「Made in Taiwan」!粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」表示,到日本上野動物園玩樂,買熊貓襪子當作紀念,一看商品資訊,居然寫著「Made in Taiwan」,立刻拿了5雙襪子去結帳。貼文曝光,許多人都曾在日本買過台貨,就連環球影城、迪士尼的商品也是Made in Taiwan。

粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文,第一次到日本上野,在紀念品店看中一雙熊貓襪子,打算帶回台灣做紀念,不過她仔細一看,襪子居然是「Made in Taiwan」,直接買5雙帶回台灣,「在台灣買日貨,來日本買台貨,我是什麼命格自我衝突的部落客」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光,許多網友分享在日本看到的「台貨」,「我媽從日本買回來的嬰兒襪子也是台灣製造」、「我在小樽買的音樂盒也是台灣的」、「在橫濱的野毛山動物園買的襪子也是台灣製造」、「環球影城也很多台灣製的紀念品」、「我去沖繩海洋館時,也是買了MIT的襪子回來」、「上次去日本迪士尼,裡面有漂亮的手套跟襪子,也是標示Made in Taiwan」。

其他網友表示,「用日幣下架國貨」、「好東西都做外銷了」、「台灣襪子鼠巴拉系餒」、「台灣人也愛去日本吃台灣輸出的鰻魚」、「社頭襪子是世界有名的」、「熊貓表示:我好不容易出趟國...」、「襪子從台灣飛去日本又被你帶回台灣」。

本文獲「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權轉載。