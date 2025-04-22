赴日買熊貓襪驚見「Made in Taiwan」！一票喊常見：迪士尼也看過

▲可愛熊貓襪居然是台灣製造。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權）



記者施怡妏／綜合報導

在日本買紀念品，商品居然是「Made in Taiwan」！粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」表示，到日本上野動物園玩樂，買熊貓襪子當作紀念，一看商品資訊，居然寫著「Made in Taiwan」，立刻拿了5雙襪子去結帳。貼文曝光，許多人都曾在日本買過台貨，就連環球影城、迪士尼的商品也是Made in Taiwan。

粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文，第一次到日本上野，在紀念品店看中一雙熊貓襪子，打算帶回台灣做紀念，不過她仔細一看，襪子居然是「Made in Taiwan」，直接買5雙帶回台灣，「在台灣買日貨，來日本買台貨，我是什麼命格自我衝突的部落客」。

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貼文曝光，許多網友分享在日本看到的「台貨」，「我媽從日本買回來的嬰兒襪子也是台灣製造」、「我在小樽買的音樂盒也是台灣的」、「在橫濱的野毛山動物園買的襪子也是台灣製造」、「環球影城也很多台灣製的紀念品」、「我去沖繩海洋館時，也是買了MIT的襪子回來」、「上次去日本迪士尼，裡面有漂亮的手套跟襪子，也是標示Made in Taiwan」。

其他網友表示，「用日幣下架國貨」、「好東西都做外銷了」、「台灣襪子鼠巴拉系餒」、「台灣人也愛去日本吃台灣輸出的鰻魚」、「社頭襪子是世界有名的」、「熊貓表示：我好不容易出趟國...」、「襪子從台灣飛去日本又被你帶回台灣」。

本文獲「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權轉載。