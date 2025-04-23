打雷閃電太可怕！歐告躲進診所亂竄　警抱回分局幫找主人

▲今天上午桃園地區雷雨交加，一隻黑狗被陣陣閃電嚇傻衝進桃園區永安路上某家中醫診所嚇壞護士，桃園警分局督察組巡官黃培樺將黑狗裝入紙箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區今（23）日上午雷雨交加，桃園警分局督察組巡官黃培樺督勤時路過永安路某中醫診所，聽到護士驚呼聲進入查看，發現一隻黑狗被閃電驚嚇到衝進診所躲藏，經過安撫後以紙箱將黑狗帶回分局，經過檢查查出黑狗項圈內側有飼主聯絡電話，順利聯繫上飼主到分局領回黑狗，飼主對於員警熱心協助感謝不已。

▲一隻黑狗今天上午被閃電嚇傻衝進桃園區永安路上某家中醫診所，桃園警分局巡官黃培樺以紙箱包裝帶回分局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局督察組巡官黃培樺是愛狗人士，今天上午外出督勤時，正好降下大雨還夾雜陣陣閃電，經過永安路一家中醫診所時，聽到診所內護士驚呼聲，好奇進入查看發現，診所內闖入一隻黑狗在診所內亂竄，黃巡官隨即找來一個大紙箱，將黑狗裝入紙箱內帶回派出所安置。

▲桃園警分局督察組巡官黃培樺通知飼主徐先生到分局領回愛犬，也感謝員警熱心協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃巡官返回分局後檢查這隻黑狗，其項圈內側有飼主聯絡電話，飼主徐先生接過電話後立即趕往分局認領。徐先生指稱，今天上午雷聲隆隆，他當時帶著7歲雌性黑狗ZUCCl外出散步，突然雷聲嚇壞牠拔腿狂奔，兩條腿根本追趕不及，眼睜睜看著ZUCCl失去蹤影。因為被雷聲嚇壞衝進診所躲藏，感謝員警及時通知，真的不好意思，下次會以狗繩繫住，不會讓狗亂跑。