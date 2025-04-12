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大膽賊半夜破壞門鎖行竊「屋主當場抓包」　被逮急喊：認錯人

▲桃園市張姓男子昨天凌晨潛入桃園區吉昌街民宅行竊，被屋主發現後當街拉扯。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

▲桃園市張姓男子昨天凌晨潛入桃園區吉昌街民宅行竊，被屋主發現後當街拉扯。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

記者沈繼昌／桃園報導

有竊盜、毒品等多項前科張姓男子，昨（11）日凌晨潛入桃園區吉昌街民宅，破壞門鎖進入屋內行竊財物，屋主透過監視器察覺後立即追出，當街與張男拉扯，路人發現立即報警處理，桃園警方據報後5分鐘內趕抵，但張嫌向屋主謊稱「不是我，你們誤會了」，員警從他身上找到現金贓款後才坦承犯行，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市張姓男子昨天凌晨潛入桃園區民宅行竊，與屋主當街拉扯。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

▲桃園市張姓男子昨天凌晨潛入桃園區民宅行竊，與屋主當街拉扯。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

臉書《桃園爆報2》有網友上傳一段影片，有名男子深夜入侵桃園區吉昌街附近一處民宅，屋主發現後追出與男子拉扯。

桃園警分局指出，昨天凌晨零時50分許，中路派出所接獲住宅竊盜案，地點位於桃園區吉昌街，警方據報後於5分鐘內趕抵，發現45歲張姓男子，根據屋主指稱，張男破壞門鎖進入屋內行竊，因聲音引起屋主注意下樓查看，但張男隨即奪門逃逸。

▲桃園市張姓男子昨天凌晨潛入桃園區吉昌街民宅行竊，桃園警分局中路派出所副所長鄭貴隆說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子昨天凌晨潛入桃園區吉昌街民宅行竊，桃園警分局中路派出所副所長鄭貴隆說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

屋主追趕120公尺後抓住張姓男子，雙方一陣拉扯後，張男辯稱「不是我，你們誤會了」，但屋主堅稱就是他，張男改口「原諒我，我是第一次偷竊，錢還給你」等語，員警隨即趕到，查獲贓款約3000餘元等證物，警方帶回偵訊後，依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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