精神醫療跨區整合！2大精神專科教學醫院攜手合作簽訂意向書

▲玉里醫院簡以嘉院長率領團隊與高雄市立凱旋醫院正式簽署合作意向書。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化精神醫療照護能量，推動跨區域資源整合，衛生福利部玉里醫院簡以嘉院長日前率領醫療與行政核心團隊一行10人，專程前往高雄市立凱旋醫院進行策略聯盟簽約儀式，雙方正式簽署合作意向書，象徵兩大精神專科教學醫院攜手合作、共創精神健康照護新局。

兩院策略聯盟簽約儀式於凱旋醫院舉行，儀式簡單隆重，玉里醫院簡以嘉院長致詞時表示：「玉里醫院與凱旋醫院皆為精神專科教學醫院，在不同區域各自發展出深厚且特色鮮明的精神醫療服務。此次合作不僅是知識與經驗的交流，更是對病人照護品質共同承擔的承諾。未來雙方將在急性精神醫療、社區支持系統、教研發展、照護流程優化等層面展開實質合作，提升整體照護能量。」。

凱旋醫院周煌智院長熱情接待玉里醫院團隊，並指出此次策略聯盟的簽署，是兩院間跨區域合作的重要里程碑。凱旋醫院在都市型醫療模式下發展出完善的急性照護與社區復健、長照體系，而玉里醫院則於偏鄉精神病人長期照護、精神復健與慢性共照上具備豐富實務經驗，雙方結盟，將能形成互補優勢，為精神病患提供更完整、更具延續性的照護模式。

▲玉里醫院簡以嘉院長表示，此次合作不僅是知識與經驗的交流，更是對病人照護品質共同承擔的承諾。

近幾年凱旋醫院在醫療品質相關競賽獲獎無數，簡院長也給予高度肯定，並藉由此次拜會行程親自帶領院內核心幹部，涵蓋醫療、心理、護理、復健及行政管理等多元專業領域主管，到該院進行標竿學習，充分展現玉里醫院對專業發展與服務品質提升的積極投入。玉里醫院團隊實地參訪凱旋醫院各重點單位，包括社區心理衛生中心、復健活動空間及創新照護設施，深入了解凱旋醫院在病人關懷、人性化空間設計與專業服務整合上的實踐成果，汲取寶貴經驗作為未來規劃參考。

▲玉里醫院團隊實地參訪凱旋醫院各重點單位，汲取寶貴經驗作為未來規劃參考。

此次合作簽約與標竿學習，不僅拓展了玉里醫院專業視野，也為精神醫療的跨院交流與協作奠定良好基礎。未來，玉里醫院將持續秉持「全人、全程、整合」的服務理念，透過與各精神專科教學醫院策略聯盟與實務合作，攜手打造更高品質、更多元的精神健康照護網絡，守護更多病患與家庭的希望與未來。