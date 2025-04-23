快訊／盧秀燕426上凱道相挺拚經濟　籲中央顧人民、顧百姓

記者游瓊華／台中報導

藍營一姐、台中市長盧秀燕今天前往苗栗出席2025中部地區企業座談會，首度鬆口表態，將出席4月26日於凱道舉行的大遊行。盧秀燕表示，經濟學家預測這次美國關稅對經濟衝擊恐比疫情時嚴重，這是國難，願意挺身而出，親自站在街頭，提醒國家領導人輕政治、重經濟、重民生、顧人民、顧百姓。

▲台中市長盧秀燕首度表態，表示將在4月26日前往凱道相挺大遊行。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕提到，物價在上漲，廠商非常辛苦，即使台灣還沒有跟美國談判，但是現在有很多的國外訂單都在觀望當中，因為不知道台灣會面臨什麼樣的關稅，所以廠商最近這段時間訂單有延遲；另一方面，物價飆漲，人民生活辛苦，所以26日會站在街頭，提醒執政當局，這時候應該全心拚經濟、照顧人民，化解國家的經濟危機。

此外，媒體詢問，有關於國民黨主席朱立倫以及民眾黨主席黃國昌會面，盧秀燕未正面回應，但表示，要給台北市長蔣萬安一個讚，因為在國家面臨這麼大風暴的時候，蔣萬安提出倡議以及意見，提醒國家領導人回歸政務，專心拚經濟照顧人民的熱忱，對於議題有關是不是要倒閣，每個人見解不一樣，需要去討論，「倒閣是一個開放的議題，我們也抱持開放的態度」，對於蔣萬安市長願意提出意見、拋出意見讓大家討論，至少這種熱忱，我們應該予以肯定。