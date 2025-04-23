盧秀燕426上凱道原因曝！鍾東錦：藍營9成正副議長支持選黨主席

▲台中市長盧秀燕首度鬆口，願參加26日的凱道 「戰獨裁」活動。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國民黨主席朱立倫號召藍營4月26日上凱道「戰獨裁」，台中市長盧秀燕連日避而不談是否出席，她今天到苗栗縣參加中部企業座談會，首度鬆口：「我願意挺身而出！」她希望站在街頭，提醒國家領導人此時一定要全力化解國家經濟危機，拚經濟、照顧人民。至於競選黨主席議題，盧並未回應，苗栗縣長鍾東錦強調包括他和9成的藍營正副議長，都支持盧市長競選黨主席。

苗栗縣政府今天起在巨蛋體育館主辦「2025中部企業座談會」，此場2年一度盛大集會，由中部五縣市輪流辦理，匯聚來自苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣及台中市等縣市首長、產業領袖與學術界代表，吸引近千位產官學界人士齊聚一堂，透過實務分享與產業交流，促進中部區域經濟整合與成長。

媒體追問台中市長盧秀燕是否出席4月26日上凱道「戰獨裁」活動，她首度鬆口表態：我願意挺身而出！她說，中部地區30多個工業區、上千家廠商今天齊聚一起，為的是要化解國家所面臨美國關稅戰的重大經濟風暴危機，「這是一個國難」，希望中央執政當局能夠輕政治、重經濟、重民生、顧人民、顧百姓。

盧秀燕說，為了提醒中央執政當局眼前應該放下政治，全力以赴拚經濟，所以26日她站在街頭，提醒國家領導人此時一定要全力化解國家經濟危機，拚經濟、照顧人民。她強調，此時台灣尚未與美國談判，但已有許多國外訂單都在觀望，廠商非常地辛苦，且物價上漲，百姓生活也很辛苦。

苗栗縣長鍾東錦表示，他自詡為「藍營大兵」，藍營有事他不能置身事外，但因為是無黨籍，跟國民黨連繫管道不通暢，如果個人時間上允許，傾向出席26日凱道活動。

鍾東錦認為倒閣是行不通的一條路，但能讓此議題受到各界重視；至於國民黨下屆黨主席參選議題，昨晚他跟新北市長侯友誼、議長蔣根煌會面，蔣議長稱全國近9成正副議長，都支持盧市長參選黨主席；鍾東錦說，藍營縣市長群組也多支持她挺身而出參選黨主席，他推崇盧市長處事冷靜、性格柔軟和有細膩想法，個人力挺她參選黨主席。盧市長對此沒有正面回應。