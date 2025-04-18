　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊：反空汙是800萬民意展現

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲盧秀燕遭民進黨團指是幽靈連署始祖，中市府回應，當年反空汙案以近800萬民意通過。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，近日接連搜索國民黨地方黨部，台中市民進黨團今天（18日）更批評台中市長盧秀燕是幽靈連署始祖，中市府則回擊，當年的反空汙案以近800萬票通過，是民意的展現，推動台中空氣品質大幅進步。

民進黨團今天上午在台中市議會召開記者會，黨團總召王立任表示，盧秀燕2018年以立委身份提出「反火力發電」公投案，經中選會審核發現，提交的連署書裡竟有1萬1849筆連署人已經過世，不合格份數高達近18萬份，現在盧秀燕不但不道歉，反而跳出來為國民黨護航，根本是此地無銀三百兩。

民進黨團強調，這次偽造文書的偵辦，正是依照國民黨與民眾黨主導修法後的選罷法規定，違者最重判刑5年、罰款100萬元。

台中市政府環保局回應，中火長年以來燃煤排污，嚴重影響中部民眾健康，盧市長107年時任立委時擔任領銜人提案「反空污公投」，該連署案經中選會審核達標成案，並於同年11月24日展開全民公投，以近800萬票民意通過，要求中央以「平均每年至少降低1%」的方式逐年降低火力發電廠發電量，這也督促後續中火加速減煤減碳，推動台中空品大幅進步。

環保局指出 ，目前中火燃煤用量已明顯減少，從盧市長上任時每年1,500萬噸降至目前1,200萬噸，減少達300萬噸，這正是台中市空氣品質持續進步的關鍵。根據最新統計資料，台中市去年的PM2.5平均值為13.9微克，已低於全國平均，更是中南部地區表現最好的城市。

環保局說，由於中火新建2部燃氣機組即將陸續上線，再次呼籲中央應信守「先建後拆」的承諾，讓老舊燃煤機組盡速退場，未來增建燃氣機組也應有實質階段性減煤規劃，以利台中空品再提升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本長野縣晚間地震！預估規模5.0、最大震度5弱
快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保
百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世
挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊
快訊／高雄雙罷劫負責人突遭上銬　現場高喊綠色恐怖畫面曝　
快訊／郭哲敏被羈押提抗告！高院裁定駁回
電腦暗藏「神秘資料夾」　微軟示警：勿刪
快訊／國民黨罷免4綠委涉幽靈聯署　新北檢聲押6人吞敗今提抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊：反空汙是800萬民意展現

蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

與養殖產業者座談　賴清德：政府不會為了談判犧牲任何行業

立院三讀產創條例　投資抵減上限拉高到20億、擴增天使投資人優惠

林淑芬嗆黃國昌「臭卒仔」　陳智菡反擊：這就是綠委的品質

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊：反空汙是800萬民意展現

蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

與養殖產業者座談　賴清德：政府不會為了談判犧牲任何行業

立院三讀產創條例　投資抵減上限拉高到20億、擴增天使投資人優惠

林淑芬嗆黃國昌「臭卒仔」　陳智菡反擊：這就是綠委的品質

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

台東少年破紀錄奪金！ 邱邦軒世中運標槍奪冠寫新猷

台灣人揪甘心！　LUCY來台「突拿到44人份芒果冰」驚呆：很有人情味

快訊／日本長野縣晚間地震！預估規模5.0、最大震度5弱

韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了

張宥謙至今一球未投？餅總點出課題　鍾允華有望成一軍新戰力

校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」　傻眼被誤認收保護費

斥詐風雲論壇刑事局公布「識懲堵阻」打詐現況　提升識詐意識阻詐

快訊／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保　母怨：沒勸說就開槍

百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世：沒妳好無聊

嘉義監獄舉辦生命教育講座　療癒淡彩畫家正向力量傳遞

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

政治熱門新聞

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

羅智強遭扇子打耳光！判賠結果出爐　邱議瑩判賠20萬

綠營罷韓不起訴　盧秀燕：為何如今變重罰

死亡連署只辦藍？石明謹曝關鍵原因

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

罷吳思瑤召集人賴苡任踩交保紅線遭制止　美女律師身份底起曝光

國民黨聚北檢抗議　韓：黑暗的時代

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

19名國人持中國身分證遭除戶

國民黨北檢前非法陳抗遭警7度舉牌　劉世芳：全送地檢署

倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

倒閣一定解散國會？　綠委反擊：要不要改選是我們和罷團決定

更多熱門

相關新聞

辦國民黨涉幽靈連署　新北檢聲押吞敗提抗告

辦國民黨涉幽靈連署　新北檢聲押吞敗提抗告

新北地檢署偵辦國民黨罷免綠營立委卻涉及「幽靈連署」案，本周二（15日）搜索2處區黨部等30個地點、約談20多人，複訊後聲押禁見黨部主任謝慶認等6人，新北地院開庭調查後認為無羈押必要，裁定各交保3萬元到20萬元，新北檢主張其中5人涉犯偽造文書等罪嫌、有勾串滅證之虞，今（18日）提起抗告。

蔣萬安「抗綠」戰力破表　為藍營殺出一條血路！

蔣萬安「抗綠」戰力破表　為藍營殺出一條血路！

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

關鍵字：

盧秀燕幽靈連署台中市府環保中火

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

家寧媽有動作了！

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面