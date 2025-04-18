挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊：反空汙是800萬民意展現

▲盧秀燕遭民進黨團指是幽靈連署始祖，中市府回應，當年反空汙案以近800萬民意通過。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，近日接連搜索國民黨地方黨部，台中市民進黨團今天（18日）更批評台中市長盧秀燕是幽靈連署始祖，中市府則回擊，當年的反空汙案以近800萬票通過，是民意的展現，推動台中空氣品質大幅進步。

民進黨團今天上午在台中市議會召開記者會，黨團總召王立任表示，盧秀燕2018年以立委身份提出「反火力發電」公投案，經中選會審核發現，提交的連署書裡竟有1萬1849筆連署人已經過世，不合格份數高達近18萬份，現在盧秀燕不但不道歉，反而跳出來為國民黨護航，根本是此地無銀三百兩。

民進黨團強調，這次偽造文書的偵辦，正是依照國民黨與民眾黨主導修法後的選罷法規定，違者最重判刑5年、罰款100萬元。

台中市政府環保局回應，中火長年以來燃煤排污，嚴重影響中部民眾健康，盧市長107年時任立委時擔任領銜人提案「反空污公投」，該連署案經中選會審核達標成案，並於同年11月24日展開全民公投，以近800萬票民意通過，要求中央以「平均每年至少降低1%」的方式逐年降低火力發電廠發電量，這也督促後續中火加速減煤減碳，推動台中空品大幅進步。

環保局指出 ，目前中火燃煤用量已明顯減少，從盧市長上任時每年1,500萬噸降至目前1,200萬噸，減少達300萬噸，這正是台中市空氣品質持續進步的關鍵。根據最新統計資料，台中市去年的PM2.5平均值為13.9微克，已低於全國平均，更是中南部地區表現最好的城市。

環保局說，由於中火新建2部燃氣機組即將陸續上線，再次呼籲中央應信守「先建後拆」的承諾，讓老舊燃煤機組盡速退場，未來增建燃氣機組也應有實質階段性減煤規劃，以利台中空品再提升。