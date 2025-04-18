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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營罷韓發起人曾獲不起訴　盧秀燕再開砲：為何如今變重罰

記者鄧木卿／台中報導

檢調針對罷免立委連署出現死亡名單一事，昨天搜索國民黨台北市黨部並約談相關人員，台中市長盧秀燕上午表示，當初民進黨發起罷免韓國瑜市長時，也有資料蒐集不實或者死亡的情形，當時地檢署認定，因為罷免發起人沒有查核身份的權利跟能力，所以不予起訴，那麼今天為什麼對於立委罷免發起人要重法偵辦？她認為國家司法打壓特定政黨，呼籲適可而止、懸崖勒馬。

▲盧秀燕說，當初綠營罷韓發起人不予起訴，為何如今變重罰？（圖／民眾提供）

▲盧秀燕說，當初綠營罷韓發起人不予起訴，為何如今變重罰？（圖／民眾提供）

盧秀燕上午出席台中市114年農民節表彰大會時，針對國民黨台北市黨部被搜索一事表示，她提醒大家，當初民進黨發起要罷免韓國瑜市長，發起罷免的這些人，在資料蒐集也有不實或者死亡等情形，可是當時地檢署說，因為罷免發起人，沒有查核身份的權利跟能力，所以不予起訴、不需要偵辦，如果那時候罷免韓市長不需要偵辦，那今天為什麼對於立法委員罷免的發起人要重法偵辦、重金交保呢？

盧說，這段時間，民眾之所以感到憤怒、憂心，是因為國家司法被濫用，針對特定政黨在打壓，這是違反民主的，所以她才呼籲要適可而止、懸崖勒馬。

至於昨天晚上大家群聚北檢表達抗議一事，盧秀燕表示非常的感動，因為面對國家濫用司法，把司法當作工具，追殺民眾，但是有那麼多人挺身而出，用不同的方式發言，或者到現場表達對國家司法應該要公平公正，民主應該維護的信念，所以非常有勇氣，非常了不起。

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