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全家新品「麥芽冰沙」開喝！涼麵+味噌湯8折、雞胸配沙拉省10元

▲▼全家推出多款夏日輕食，涼麵搭味噌湯8折，雞胸配沙拉省10元；還與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

▲全家與光泉聯手推出「麥芽牛乳酷繽沙」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣漸熱，全家便利商店推出多款夏日新品，首推與光泉聯手的「麥芽牛乳酷繽沙」；同時即日起至5月13日，多款涼麵搭三合一味噌湯8折，還有嫩雞胸、雞柳條搭配沙拉省10元。全家也與人氣插畫角色馬來貘LAIMO聯名，推出多款聯名冰品、飲料，4月27日前消費滿額送「馬來貘L夾」。

全家再度與光泉聯手推出「麥芽牛乳酷繽沙」，使用瑞士麥芽製成，可自由搭配牛奶或咖啡，每一口還能吃得到巧克力蜂蜜脆片，復刻經典風味，原價65元，即日起至4月29日全家會員享優惠價59元。

▲▼全家推出多款夏日輕食，涼麵搭味噌湯8折，雞胸配沙拉省10元；還與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

▲全家推出多款夏日輕食，涼麵搭味噌湯8折。（圖／業者提供）

除了冰沙，夏天不可或缺的涼麵也再度上架，首波包括：「大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵、台式麻醬涼麵、椒麻香蔥雞絲涼拌麵」等4款，搭配台南14號履歷花生醬、雲林百年醬油品牌等，讓醬與麵融合。

即日起至5月13日「指定涼麵+三合一味噌湯」合購8折，另外「全品項涼麵+Let’s Tea、Fami Collection(700ml)茶飲」，可現折10元。全家同步推出嫩雞胸、雞柳條全品項，搭配指定沙拉省10元優惠，讓上班族或學生族都能輕鬆享受均衡的一餐。

▼全家嫩雞胸、雞柳條全品項，搭配指定沙拉省10元。（圖／業者提供）

▲▼全家推出多款夏日輕食，涼麵搭味噌湯8折，雞胸配沙拉省10元；還與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

全家也推出多款「馬來貘聯名商品」，再度與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出限定巧克力牛奶雪糕、芝麻牛奶等，4月25日至27日全店單筆消費滿250元，即可獲得限量「馬來貘L夾」一個。

▼全家與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，限時滿額送「馬來貘L夾」。（圖／業者提供）

▲▼全家推出多款夏日輕食，涼麵搭味噌湯8折，雞胸配沙拉省10元；還與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

★7-11茶飲新品、奶茶買2送2

7-ELEVEN 近來則延續「不可思議茶BAR」熱銷商品，複製到「CITY TEA現萃茶」品牌升級，全新推出「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」2款新品，掌握「花香、甘韻、清爽」三大關鍵，即日起至4月29日每杯可省10元，同步推出加價多一份奶蓋或珍珠新服務。

迎接「國際珍奶日」，7-ELEVEN 門市自4月29日至5月2日，祭出琥珀小葉奶茶「買2送2」，還可客製化加價加珍珠；更有多款珍珠撞奶、珍珠歐蕾等現調飲品「第二杯10元」。

▲7-11在國際珍奶日推出「琥珀小葉奶茶買2送2」。（圖／業者提供）

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