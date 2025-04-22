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7-11補貨生活用品「買1送1」！門市設量販專區　洗衣精只要99元

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，多項日用品買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

5月報稅季逼近，7-ELEVEN啟動「陪省團」計畫，針對不可或缺的民生日用品、常備食品飲料、自煮冷凍食材，全面展開「精省補貨」優惠，全台超過400家門市更設立「量販用品專區」，衛生棉、濕紙巾、牙膏等「買1送1」，4月30日至5月27日還推出「ARIEL洗衣精超值組只要99元」，報稅使用icash Pay繳稅有多重回饋。

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲7-11在全台逾400家門市設有「量販用品專區」，將衛生棉、濕紙巾、牙膏等民生用品，納入「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

●生活用品買1送1

7-ELEVEN自2024年貼心推出不間斷「超值五六日」優惠，培養消費者就近補貨習慣，目前全台逾400家門市還設有「量販用品專區」，引進家用規格商品，其中家庭與個人清潔衛生用品穩定成長，「量販包衛生棉」在住宅型商圈成長突出。

因此自今年1月起，7-11進一步將衛生棉、濕紙巾、牙膏等民生用品，納入量販用品專區「買1送1」長期優惠，每月不定時加碼「消費滿259元，再折30元」。4月30日至5月27日，推出「ARIEL洗衣精超值組」特價只要99元。

7-11也觀察消費者買衛生紙的習慣，會交替併買消耗性高的薄型衛生紙、舒適度提升的加厚衛生紙，依日常需求靈活搭配，因此推出「UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙」，4月30日至5月27日單串特價109元，2串149元，平均單張僅0.085元，發揮「陪省團」功力一次補齊日用品。

▼「新柔感抽取式衛生紙」指定期間單串特價109元，2串149元。（圖／業者提供）

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

●小資補貨節

報稅季精打細算，「7-ELEVEN i預購」線上平台將於5月12日至5月31日，推出「小資補貨節」活動，全站天天不限金額免運費（部分離島宅配品除外），指定日用品、清潔、常備食品飲料、冷凍生鮮調理5折起。

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲「7-ELEVEN i預購」線上平台，推出「小資補貨節」。（圖／業者提供）

包括花蓮洄遊吧「太平洋鬼頭刀魚片」、「特大外銷生食鯛魚清肉片」等在地海洋食材，透過「i划算」團購，已帶動冷凍生鮮類別業績較去年成長近3成。水餃類、烤炸物、冷凍調理食品，也較去年成長約4成，包括「愛上新鮮」烤炸物、「蔥阿伯」系列蔥抓餅、「小品蒔堂」黑胡椒鐵板麵等方便即食料理，最獲自煮與團購族群青睞。

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲「i划算」蘋果箱購優惠。（圖／業者提供）

「i划算」另有多款「百元好入手」團購品項，如「美國宇宙脆蘋果」團購價64顆2,888元、平均每顆只要46元，精省消費也能補足營養健康。即日起至4月30日，限量前88筆下單64顆原件組，還能再賺高額回饋888點OPENPOINT點數（1點=可折抵1元）。

●繳稅點數回饋

「OPENPOINT點數折抵代收」服務同步響應，民眾可將平日消費累積的OPENPOINT點數當作現金折抵「綜所稅」、「房屋稅」，即日起至5月31日使用icash Pay繳稅，更可享「筆筆回饋」、「繳稅抽OPENPOINT點數」、「新戶加碼」等優惠。

★全聯、家樂福「買1送1」

對抗高物價，全聯推出一年一度「全聯美麗節」，即日起至5月15日除了滿額回饋最高18%，還有眾多個人清潔、保養品、保健食品等「買1送1」或多件折扣。

▲全聯一年一度「全聯美麗節」多項商品買1送1。（圖／業者提供）

家樂福即日起至5月22日推出「夏日奇肌美妝大賞」活動，超過百項美妝、保養、個人清潔用品「買1送1」、「兩件更省」，期間消費滿800元，再送100元現金折價券。同時還有5款「Care Bears」歡樂熊旅遊周邊可加價購。

▲▼家樂福個人清潔用品買1送1。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福多項美妝、保養、個人清潔用品買1送1，還有「Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼歡樂熊粉暴動了！家樂福推出「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

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超商優惠7-11生活用品

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